News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

iOS iPhone

Apple rilascia l’update iOS 16.6.1: l’aggiornamento è importante per la sicurezza e corregge due bugfix di sistema

Arriva iOS 16.6.1, per la sicurezza degli utenti

iOS 17 è a pochi giorni dal rilascio, e nel frattempo Apple ha rilasciato oggi un importante aggiornamento per gli utenti di iOS 16. Infatti iOS 16.6.1 è ora disponibile e l’azienda afferma che include alcune importanti update di sicurezza.

I clienti Apple possono aggiornare il loro iPhone a iOS 16.6.1 andando sulle Impostazioni, cliccando su Generali, e selezionare Aggiornamento software. Il numero di build per l’aggiornamento è 20G81. È disponibile per qualsiasi iPhone in grado di eseguire iOS 16, incluso iPhone 8 e versioni successive.

Le note sulla versione di Apple per iOS 16.6.1 non sono molto dettagliate e dicono semplicemente: “Questo aggiornamento fornisce importanti correzioni di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti“.

Apple ha poi aggiornato la sua pagina web dedicata alle versioni di sicurezza con i dettagli sulle vulnerabilità corrette nell’aggiornamento. Il primo bugfix di iOS 16.6.1 riguarda Image I/O, il framework di Apple che consente alle app di leggere e scrivere la maggior parte dei formati di file immagine e di accedere ai metadati di un’immagine. La seconda vulnerabilità corretta ha interessato invece l’app Apple Wallet.

Con queste importanti correzioni di sicurezza, vi consigliamo quindi di aggiornare i vostri dispositivi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch alle versioni più recenti dei loro sistemi operativi il prima possibile. Oltre a iOS 16.6.1, sono infatti disponibili anche i rispettivi aggiornamenti di iPadOS 16.6.1 e watchOS 9.6.2.

Apple al momento è impegnata con i preparativi per l’evento Wonderlust del 12 settembre, durante il quale, con tutta probabilità, verrà rivelata la linea di iPhone 15.