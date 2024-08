News

Martina Pedretti | 29 Luglio 2024

L’abbonamento con pubblicità è in arrivo anche su Apple TV+?

Oramai sono molteplici le piattaforme streaming che propongono ai loro abbonati piani con pubblicità a un prezzo inferiore. Sembra che si aggiungerà a questa lista anche Apple Tv+.

Infatti Apple ha avviato trattative con il Broadcaster’s Audience Research Board (BARB) del Regno Unito per esplorare nuove tecniche di raccolta dati volte a monitorare i risultati pubblicitari. Attualmente, BARB fornisce statistiche di visualizzazione per le principali reti del Regno Unito, tra cui BBC, ITV, Channel 4 e Sky, oltre alla programmazione di Apple TV+. Queste discussioni indicano che Apple potrebbe prepararsi a implementare un livello supportato da pubblicità sul suo servizio di streaming, seguendo le orme di concorrenti come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Sebbene BARB già monitori il tempo di visualizzazione dei contenuti di Apple TV+, sono necessarie tecniche aggiuntive per tracciare con precisione le metriche pubblicitarie. Questi dati sono cruciali per gli inserzionisti, che li utilizzano per valutare la portata e l’impatto delle loro campagne sulla piattaforma. Oltre al Regno Unito, Apple avrebbe tenuto discussioni simili con organizzazioni di classificazione negli USA. Tutto tace invece per l’Italia.

L’azienda ha già introdotto pubblicità limitate nei suoi eventi sportivi in diretta. Inoltre, a marzo, Apple ha assunto Joseph Cady, un ex dirigente pubblicitario di NBCUniversal, per rafforzare il suo team di pubblicità video.

Concorrenti come Netflix e Disney+ hanno lanciato con successo livelli più economici supportati da pubblicità, attirando nuovi abbonati e incrementando i ricavi. Infatti Netflix ha recentemente registrato ricavi record, in parte grazie a un aumento del 34% degli abbonati al suo livello supportato da pubblicità.

Questo impulso verso un piano con pubblicità arriva in un momento in cui Apple starebbe riducendo la sua spesa per i contenuti di Apple TV+ dopo aver investito oltre 20 miliardi di dollari in programmazione originale.