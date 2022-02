Ash doveva morire nel primo film di Pokémon

Da oltre vent’anni il mondo Pokémon affascina grandi e piccini, in ogni parte del mondo, generazione dopo generazione. Dai videogiochi alle serie TV, passando per i film e i gadget, il franchise si è esteso raggiungendo vette inimmaginabili. Spesso il protagonista di questo universo è Ash Ketchum, un giovane allenatore di Pokémon accompagnato dal suo Pikachu. Assieme i due ne hanno passate di ogni, e per un attimo Ash ha anche rischiato di morire.

Come racconta infatti Dr. Lava, grande esperto di Pokémon, lavorando alla traduzione di alcune vecchie interviste di Takeshi Shudo, ha scoperto qualcosa di interessante. Infatti l’ideatore della serie animata e sceneggiatore del primo film dedicato alla serie e intitolato Pokémon il film – Mewtwo colpisce ancora, avrebbe rivelato un dettaglio che avrebbe lasciato di stucco i fan dei mostri tascabili.

Takeshi Shudo è scomparso nel 2010, ma prima del suo decesso ha dichiarato nel 2009 che il destino di Ash sarebbe dovuto essere più cupo di quello che conosciamo. Sappiamo che nella pellicola animata il giovane allenatore rischia di morire, ma viene salvato dall’amore del suo Pikachu. Ancora oggi questa scena commuove anche i più duri di cuore, ma ciò che raccontò Shudo ai tempi non riguardava questo momento.

Infatti l’ideatore della serie aveva spiegato che ne finale del film avremmo dovuto vedere un Ash anziano e pensieroso, felice delle sue avventure vissute assieme ai Pokémon e ai suoi amici. Poco prima della conclusione poi, il vecchio Ash si sarebbe addormentato, morendo. Dopodiché l’uomo si sarebbe risvegliato da giovane, con il desiderio di non catturare più i Pokémon, ma di capire il senso della vita, proprio come Mewtwo nel film.

Questo momento avrebbe segnato l’inizio di una nuova vita senza i Pokémon, ma da subito si scelse di non portare avanti questo finale. Sarebbe stato sicuramente un trauma vedere Ash morire e iniziare una nuova vita senza Pikachu!

