Aumentano i gruppi “anti IA”: no alla superintelligenza artificiale

20 Gennaio 2026

L’intelligenza artificiale è sempre più radicata nella nostra società. La crescita dell’IA sta generando discussioni infinite sui benefici che comporta e sui problemi che potrebbe generare.

StopAI si getta contro la superintelligenza artificiale

“Siamo attivisti non violenti che lavorano per vietare permanentemente lo sviluppo della superintelligenza artificiale per prevenire l’estinzione umana, la perdita di posti di lavoro di massa e molti altri problemi”, il pensiero di StopAI, uno dei tanti gruppi che stanno iniziando a “martellare” contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La sensazione è che il “partito” di chi si sta schierando contro l’intelligenza artificiale stia in continua crescita. Preoccupa l’impatto energetico dei data center e la possibilità che l’IA elimini diverse figure lavorative.

“Tra tutte le cose che gli esseri umani hanno mai creato, l’intelligenza artificiale è quella che cambierà maggiormente la società. Dovremo essere consapevoli del modo in cui verrà sviluppata, governata e distribuita”, le parole di Bill Gates rilasciate recentemente. La partita è solo agli inizi.