Su YouTube Baby Shark arriva a 10 miliardi

Baby Shark ha raggiunto i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube! Si tratta di un numero record, in quanto nessun video prima di questo è mai arrivato a tante views. Dal 2016 a oggi, il tormentone è riuscito quindi a raggiungere una nuova vetta, mai toccata da nessun altro.

Hope Segoine canta Baby Shark, il brano sudcoreano, che dal 2016 è diventato un tormentone soprattutto tra i bambini. Grazie alla sua orecchiabilità è il primo video a ottenere i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube. La conferma è arrivata infatti dalla stessa piattaforma. Protagonista di questo record è quindi il video dalle tinte cartoon che ha come protagonisti due bambini, in fuga da una famiglia di squali.

Per alleggerire il tutto, è presente anche una coreografia chiamata “la danza del cucciolo di squalo“. Baby Shark nasce grazie alla compagnia sudcoreana chiamata Pinkfong, che si occupa di marketing nel settore educativo.

Il successo di Baby Shark è ormai incontrastato ed è anche diventato uno show negli USA, in onda su Nickelodeon. Ha anche dato vita a una marca di cereali, a uno show dal vivo e per finire al grido di battaglia dei Washington Nationals, una squadra di baseball professionistica americana.

Da novembre 2020 il video di Baby Shark è il più visto su YouTube. La canzone per bambini è seguita in classifica da Despacito, Johny Johny Yes Papa e Shape of You di Ed Sheeran. Di seguito potete cliccare sul video di Baby Shark, primo a raggiungere la vetta dei 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube, superando anche il numero della popolazione mondiale!

