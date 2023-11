News

Martina Pedretti | 15 Novembre 2023

WhatsApp

Brutte notizie per chi usa WhatsApp per Android: i backup su Google Drive presto occuperanno spazio e quindi non saranno più gratis

Una notizia che potrebbe non essere gradita sta per sconvolgere la gestione dei backup di WhatsApp su Android. Presto infatti inizieranno ad occupare spazio nel limite di archiviazione dell’account Google. In sostanza quindi i backup di WhatsApp non saranno più gratuiti, poiché finora non consumavano lo spazio su Google Drive, risultando di fatto gratuiti per gli utenti.

Questo cambio di dinamica entrerà in vigore a partire da dicembre 2023, inizialmente per gli utenti di WhatsApp Beta, per poi estendersi gradualmente a tutti gli altri all’inizio del 2024.

Google sottolinea che gli account personali offrono 15 GB di spazio gratuito, una quantità solitamente triplo rispetto ai concorrenti nei servizi di cloud storage. Tuttavia, è essenziale notare che questi 15 GB sono condivisi tra Google Drive, Gmail e Google Foto.

A breve, anche anni di chat, messaggi, foto e video scambiati su WhatsApp contribuiranno a prendere sempre più spazio all’interno di un account gratuito. Per chi utilizza attivamente WhatsApp da tempo, si potrebbe facilmente raggiungere un consumo di diversi gigabyte di dati.

Quindi i backup di WhatsApp su Android continueranno a funzionare solo se c’è spazio sufficiente nell’account Google. Se lo spazio si esaurisce, i backup si interromperanno e riprenderanno solo dopo aver liberato spazio o aumentato la capacità.

Per “agevolare la transizione”, Google promette promozioni a tempo limitato su Google One per alcuni utenti. C’è un’eccezione però! Chi è già abbonato a Google Workspace tramite lavoro o scuola al momento non sarà colpito da questa modifica. Poiché sono già utenti paganti con più spazio a disposizione, l’impatto su di loro sarà meno significativo.