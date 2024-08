News

Andrea Sanna | 31 Luglio 2024

È stata finalmente svelata la data di lancio di Barbie Phone. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Cos’è Barbie Phone

Da tempo si vocifera ed è finalmente arrivato il momento tanto atteso. Pare infatti che stia per sbarcare il “Barbie Phone”, grazie a HMD. Come dice il nome stesso è un nuovo telefono ispirato per l’appunto alla bambola più famosa del mondo.

HMD è una società finlandese che ha pubblicato il teaser sui propri canali social ufficiali nelle ultime ore. La stessa azienda che ha precisato si tratti di un telefono e non di certo di uno smartphone. Quindi già c’è una differenza.

Si tratta di un modello più old school nel corso del MWC 2024, quando parlò per la prima volta di questa partnership con Mattel.

Quando arriva Barbie Phone

Al momento non ci sono grossi dettagli, se non per l’appunto che dovrebbe arrivare tra un mesetto. Ma quando sarà presentato Barbie Phone nello specifico?

Secondo quanto si apprende la data di presentazione di Barbie Phone è per il 28 agosto. E pare ci sia stato addirittura un ritardo di circa un mese per ragioni che non sono state ancora specificate. L’unica cosa che sappiamo è che si tratterà di un telefono decisamente…. rosa! Anche se questa non si tratta certamente di una sorpresa.

Hi Barbie! 💓



Coming 28 August 👀. Be the First to Get It! 🎉



Sign up now: https://t.co/XKep2MvuKO pic.twitter.com/Zp0XedBXwC — HMD (@HMDdevices) July 29, 2024

Dopo il film di Barbie, che è stato un vero e proprio successo ai botteghini nella precedente stagione cinematografica internazionale, ha avuto un impatto nella cultura popolare. Dunque Mattel cerca di sfruttare il momento di popolarità della sua famosissima bambola con Barbie Phone.

HMD tra l’altro sta ampliando i propri orizzonti in questa nuova fase, dove il Nokia non è più partner esclusivo. Sembra infatti che l’idea sia quella di concentrarsi su altre edizioni precedenti del noto marchio e proporre degli smartphone Android con il proprio nome. Attenta all’ambiente l’azienda, punta molto alla riparabilità, ecologia e digital detox dei suoi prodotti sul mercato.

Da precisare che si tratta di sistemi relativamente moderni per comunicare ma non hanno dei mezzi per poter navigare sui social. Anche voi siete curiosi di conoscere il nuovo Barbie Phone?