Negli USA spopola un nuovo social virale, dal nome di BeReal: ecco cos'è, come funziona e come si usa con gli amici

BeReal è il nuovo social network virale: ecco come funziona

Negli USA sta spopolando un nuovo social network basato sulla fotografia di nome BeReal. Scopriamo quindi cos’è e come funziona, in attesa della sua diffusione anche in Italia.

Sebbene social come TikTok e Instagram stiano puntando tutto sui video, sul mercato ha debuttato un rivale che mette al centro le foto. Forse consci del desiderio che gli utenti del gruppo Meta hanno di continuare a usare Instagram per le foto, e in attesa del passo indietro della piattaforma, si è fatta avanti BeReal.

Ma che cos’è BeReal? Si tratta di un social francese nato nel 2020 che ultimamente ha scalato le classifiche dell’App Store americano, superando anche TikTok, Instagram e Twitter. Come funziona quindi questa nuova app? BeReal è incentrato sulle foto, che però devono essere inserite seguendo delle regole specifiche. Gli scatti infatti si possono pubblicare solamente una volta al giorno entro due minuti dopo aver ricevuto una specifica notifica dell’app. I contenuti saranno ricevuti da tutti gli amici, che a loro volta invieranno i loro. Infatti tutti postano allo stesso momento, ed è possibile commentare o reagire ai post altrui.

BeReal

Il meccanismo di BeReal chiede ai suoi utenti di postare, in un momento casuale della giornata un selfie e una foto fatta dalla fotocamera principale. Non ci sono né like né follower. Questo perché l’obiettivo di BeReal non è lucrare su una piattaforma e sui suoi content creator, ma di dare vita a qualcosa di reale e genuino. Niente filtri, app per la modifica foto, ma un semplice modo per scherzare tra amici.

Lo stesso nome dell’app suggerisce agli utenti di “essere veri“, come lo suo slogan invita a condividere con gli amici “i tuoi amici, davvero“.

Su BeReal non si diventa famosi, ma si condividono i propri contenuti con persone più vicine a noi, senza alcune pretese. Niente è finto o patinato e nessuna finta felicità perenne è ostentata. Al centro di BeReal ci sono solo gli utenti, i loro amici e ciò che li circonda nel mondo più estemporaneo possibile.

