News

Martina Pedretti | 20 Giugno 2023

netflix

Netflix vi catapulta dentro Black Mirror con il sito finto Streamberry

Netflix sta invitando i fan a iscriversi alla nuova piattaforma Streamberry, il servizio streaming finto incluso nella nuova stagione di Black Mirror.

No, Netflix non ha cambiato il proprio nome in Streamberry. Si tratta infatti di una mossa promozionale per l’ultima stagione di Black Mirror. Infatti l’episodio di apertura, intitolato “Joan è terribile“, è incentrato sulla vita di una donna che vede gli eventi della sua giornata replicati sulla sua piattaforma di streaming Streamberry.

Joan è terribile, lo show nello show, va quindi in onda su Streamberry, che è incredibilmente simile a Netflix, con la stessa interfaccia utente e gli episodi che si aprono con il caratteristico suono “tudum” della piattaforma.

L’account Twitter ufficiale di Netflix Regno Unito e Irlanda ha cambiato nome in “Streamberry Regno Unito e Irlanda“, con la consueta “N” del logo Netflix modificata in una “S“. “Benvenuti in Streamberry. #NewProfilePic“, ha twittato l’account.

Netflix infatti ha lanciato il sito streamberry.tv, il falso servizio di streaming in stile Black Mirror. Le serie sulla home page includono cenni ai precedenti episodi di Black Mirror e altri progetti di Brooker, come Selling San Junipero (“San Junipero“), Five Stars at a Wedding (“Nosedive“), Ashley On A Roll Tour Live! (“Rachel, Jack e Ashley Too“) e Rowdy e Peanut (Cat Burglar).

Inoltre, Netflix ha creato youareawful.com, un sito dove gli utenti possono aggiungere i propri nomi e le proprie foto per diventare la star del proprio programma “[Nome] Is Awful“.