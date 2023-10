News

Martina Pedretti | 12 Ottobre 2023

iPhone

Un fenomeno ignoto sta causando lo spegnimento di alcuni iPhone durante la notte: segnalate sveglie non funzionanti e altri bug.

Alcuni iPhone si spengono di notte: pioggia di segnalazioni

Sembra che sia in atto un fenomeno curioso che sta causando lo spegnimento temporaneo di alcuni modelli di iPhone durante la notte. Alcuni utenti hanno segnalato il bug, che sembra riguardare in partiolare iOS 17, in quanto cancella le sveglie e altre funzionalità di ‌iPhone‌.

Le prime segnalazioni arrivano da un thread su Reddit, come riporta MacRumors, dove un utente si è lamentato del fatto che due sveglie di due ‌iPhone‌ nella sua casa non si sono attivate. Molti altri utenti sono intervenuti nei commenti citando problemi simili, scoprendo che alcuni dei problemi potrebbero essere collegati allo spegnimento casuale dell’‌iPhone‌ durante la notte.

Sul thread un utente consiglia di controllare le impostazioni della batteria dell’iPhone, per vedere se c’è un intervallo durante la notte. Questo perché a quanto pare molti iPhone si sono spenti per qualche ora durante la notte.

Infatti molte altre persone hanno notato di aver dovuto inserire i propri codici di accesso al mattino, indicando che l’‌iPhone‌ si è riavviato o si è spento durante la notte.

Per verificare se il tuo ‌iPhone‌ è stato colpito dal bug e si è spento di notte puoi accedere alle Impostazioni, cliccare su Batteria e controllare lo stato di carica nelle ultime 24 ore. Se c’è un intervallo pari a zero, l’‌iPhone‌ è stato spento per un periodo di tempo.

Il problema riguarda principalmente modelli iPhone 15, ma colpisce anche altri dispositivi, soprattutto quelli con iOS 17. Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e Apple non ha ancora commentato la strana vicenda. Vi aggiorneremo con tutte le novità del caso.