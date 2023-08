News

Martina Pedretti | 21 Agosto 2023

Bug ai tweet pubblicati prima di dicembre 2014: cancellate immagini e link

X, in precedenza noto come Twitter, sta riscontrando un problema nella visualizzazione di vecchi post con immagini allegate o collegamenti ipertestuali convertiti tramite l’abbreviazione di URL. Non è chiaro quando sia iniziato il bug di X, ma è stato evidenziato sabato 19 agosto da diversi utenti.

Il problema sembra aver colpito i tweet pubblicati prima di dicembre 2014, secondo quanto dichiara anche The Verge. Nessun video è stato colpito dal bug, dato che Twitter ha aggiunto solo il supporto ai video integrati nel 2016, ma i collegamenti a YouTube non funzionano.

Il famosissimo selfie di Ellen DeGeneres scattato durante la cerimonia degli Academy Awards 2014 con tante celebrità, è stato rimosso per qualche ora su X/Twitter. Sabato pomeriggio, come ha sottolineato Coates, il glitch ha rivendicato l’immagine di uno dei tweet più famosi di sempre. Si tratta proprio del selfie pubblicato dalla conduttrice degli Oscar 2014 Ellen DeGeneres affiancata da celebrità come Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e altri.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) March 3, 2014

Il tweet è presto diventato il “più ritwittato di sempre“, con oltre 2 milioni di condivisioni sulla piattaforma. Ora l’immagine nel post della conduttrice è stata ripristinata, ma non a tutti è stato concesso tale privilegio.

Al momento non c’è alcun commento pubblico del proprietario Elon Musk o del CEO di X Linda Yaccarino sul bug. Nonostante la speculazione che potrebbe essere una mossa intenzionale di riduzione dei costi da parte di Musk, sembra trattarsi proprio di un glitch.

C’è anche un’altra vecchia immagine twittata che è stata ripristinata: quella pubblicata sull’account del presidente Barack Obama dopo aver vinto la sua campagna per la rielezione del 2012, che mostra un abbraccio tra lui e la First Lady.

A voi è successo che i tweet pubblicati prima di dicembre 2014 con immagini o link siano stati colpiti da questo bug di X?