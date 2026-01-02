Cambiare nome dell’account Gmail senza perdere i messaggi

News

Redazione | 2 Gennaio 2026

Gmail Google news

C’è chi ha aperto il proprio indirizzo mail su Gmail tanto tempo fa e, dopo anni, vorrebbe cambiare il proprio nome dell’account senza perdere tutto lo storico dei messaggi. Bene, ora è possibile.

Tutto grazie ad una sorta di “alias”

Secondo diverse indiscrezioni, confermate anche da autorevoli portali internet, sarà presto possibile modificare il proprio nome dell’account di posta su Gmail mantenendo tutti i precedenti messaggi ricevuti.

Questa “operazione” sarà possibile grazie ad una sorta di “alias”. Il nome nuovo, infatti, verrà visto come una “duplicazione” del vecchio indirizzo di posta con conseguente salvataggio dell’intera sezione storica. L’utente non perderà nulla in questo “cambio”.

In questo modo, anche dopo il cambio del nome dell’utente, si continueranno a ricevere email da chi le manderà al nome precedente, che, quindi, sarà unito al nuovo nome. Una scelta utile a conservare il pregresso delle email, senza doverle trasferire manualmente tra gli indirizzi.

Al momento, sulla pagina ufficiale, Google non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma, secondo Engadget, ci sarebbero già delle precise regole, come la possibilità di variare il nome account per un massimo di tre volte.