Carrycam, la mini action cam tanto piccola quanto irriverente

News

Redazione | 22 Novembre 2025

Lifestyle. news Nilox Smartphone

Dimensioni molto ridotte e un senso di vintage che la rende davvero intrigante. La nuova proposta Nilox è “fuori dall’ordinario” e, anche per questo motivo, degna di attenzione. Carrycam non passa certamente inosservata…

Più piccola di una qualsiasi chiave

Nilox ha deciso di realizzare una mini action cam davvero speciale. Si tratta della nuova Carrycam, la mini action cam progettata per chi ama raccontare la propria vita in modo spontaneo e con uno stile retrò. Nuovo must-have per gli amanti dei gadget originali, la nuova Carrycam di Nilox unisce stile e funzionalità in un formato sorprendentemente piccolo. Più piccola di una chiave e super leggera, Carrycam misura circa 3 x 4 cm e pesa solo 18 grammi, si aggancia facilmente al portachiavi o si trasforma in un charm da borsa super cool, diventando il compagno perfetto da avere sempre con sé – pronta a catturare ogni momento “aesthetic” della giornata.

La caretteristiche della mini action cam

La caratteristica distintiva di Carrycam è l’approccio alla fotografia, che richiama la recente rinascita dell’estetica lo-fi. Con video HD 720p@30fps e schermo LCD da 0,96’’ permette di registrare video, scattare foto ed esprimere la propria creatività grazie a cinque filtri diversi, e di dare ai propri contenuti un irresistibile tocco vintage in perfetto stile anni ’90. La batteria da 200 mAh garantisce circa 75 minuti di registrazione continua, perfetti per catturare un pomeriggio fuori, una festa, una passeggiata o qualsiasi momento che valga la pena ricordare. Con il mini connettore Type-C incluso è possibile trasferire in un attimo foto e video sul proprio smartphone per condividerli immediatamente sui propri social. Più di una mini camera: Carrycam è un accessorio lifestyle che unisce tecnologia, creatività e design e un pizzico di nostalgia vintage. È disponibile in Italia attraverso i canali ufficiali Nilox al prezzo di € 29,99 nei colori rosa o nero.