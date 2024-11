News

Nicolo Figini | 18 Novembre 2024

Negli ultimi giorni è stato annunciato l’arrivo sul mercato di un anello smart prodotto da Casio, azienda che si occupa prevalentemente della produzione di orologi. Ecco come funziona.

Come funziona l’anello smart di Casio

L’azienda giapponese Casio, rinomata in tutto il mondo, ha annunciato la produzione di un anello smart. Si tratta di un orologio, in realtà, così piccolo da poter essere messo al dito e ha il design di uno dei suoi più famosi prodotti.

Ma come funziona? Tra le varie particolarità, per esempio, è possibile attivare la retroilluminazione e anche una sveglia che non emette suoni ma lampeggia solamente. Inoltre, ha a disposizione il cronometro e vari orologi per sapere che ora è nelle varie zone del mondo.

LEGGI ANCHE: Quando si inizia a guadagnare su TikTok? Cosa serve per essere pagati

Stando a quanto detto dal produttore, come riporta anche il sito HDBlog, la batteria dell’anello smart di Casio ha una autonomia di due anni. Alla fine di questo lasso di tempo, perciò, deve essere cambiata se volete continuare a usarlo.

Purtroppo, al momento il cinturino per metterlo al dito non è ancora regolabile. Tuttavia Casio mette a disposizione, a chi ha la misura del dito più sottile di 10.5 (Stati Uniti), dei piccoli spessori. Se però il vostro dito è più grande di quanto riportato poc’anzi, dovrete rinunciare al sogno di possederne uno.

Quando esce in Italia?

Vi state chiedendo quando esce in Italia? Al momento non abbiamo ancora a disposizione tale informazione. Però sappiamo con certezza che verrà introdotto sul mercato giapponese a partire da dicembre 2024 e il costo sarà di 120 euro circa.

Come al solito, vi terremo aggiornati con tutte le news del caso perché siamo certi che nei prossimi mesi ne sapremo molto di più anche per quanto riguarda il nostro Paese. Continuate a seguirci e fateci sapere se ne vorreste uno anche voi!