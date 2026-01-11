CES 2026: Anker rende la ricarica più intelligente e veloce

Tra le tantissime novità mostrate al CES 2026, vanno segnalate le proposte griffate Anker per una ricarica decisamente più intelligente e anche estremamemte redditizia in termini di tempo.
L’Anker Nano Charger da 45W
Da evidenziare soprattutto le qualità dell’Anker Nano Charger da 45W. Si tratta di un ricaricatore molto avveniristico in grado di “riconoscere” il modello di iPhone e, di conseguenza, regolare la potenza da irrorare nella maniera più congrua.
Sullo schermo del ricaricatore presenti diverse info molto utili per l’utente finale come temperatura e potenza di ricarica. Inoltre, la modalità TÜV-Certified Care riduce il calore della batteria durante la ricarica, così da avere uno smartphone utilizzato nelle migliori condizioni anche durante la fase di ricarica.
Le altre proposte di Anker
Oltre all’Anker Nano Charger da 45W, sono stati presentati anche la Nano Power Strip 10-in-1, multipresa compatta con clamp che si fissa direttamente al tavolo, la Nano Docking Station 13-in-1, la prima con hub rimovibile integrato, e la Anker Prime Wireless Charging Station 3-in-1, stazione pieghevole con ricarica wireless Qi2 fino a 25W.