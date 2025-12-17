CES 2026, LG lancia il nuovo TV Micro RGB evo

News | Smarthome

Salvatore Maduli | 17 Dicembre 2025

Tra le tante novità attese al CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio prossimi a Las Vegas, anche il nuovo TV Micro RGB evo griffato LG.

Nuovo processore α11 Gen3 con AI

A “muovere” il nuovo TV Micro RGB evo è il nuovo processore α11 Gen3 con AI, basato sul Dual AI Engine e arricchito dal nuovo Dual Super Upscaling per elaborare contemporaneamente due tipi di upscaling AI. Il risultato è una nitidezza ancora più elevata, per immagini naturali e bilanciate con il massimo livello di chiarezza e coinvolgimento.

100% della copertura dello spazio

L’enorme potenza di elaborazione del processore α11 Gen3 con AI porta un ulteriore traguardo dirompente: consente infatti di riprodurre lo spettro cromatico completo, l’RGB Primary Color Ultra. Grazie a questa tecnologia, i TV LG Micro RGB evo raggiungono la massima riproduzione cromatica possibile su uno schermo: il 100% della copertura dello spazio BT.2020, il 100% dello spazio DCI-P3 e il 100% di quello Adobe RGB – tutti certificati da Intertek. Si tratta di un risultato che garantisce la massima precisione per qualsiasi utilizzo, dall’editing digitale al cinema HDR.

A completare questa perfezione cromatica interviene il Micro Dimming Ultra, che gestisce con eccezionale precisione oltre mille zone di dimming per prestazioni di contrasto elevate tra i TV LCD. Il Micro Dimming Ultra, infatti, controlla con precisione luminosità e colore di ogni singola zona, per rivelare dettagli complessi sia nelle scene scure sia in quelle luminose.

L’importanza dell’esperienza dell’utente

L’interfaccia è altamente personalizzata grazie alla pluripremiata piattaforma webOS, che include le funzioni Voice ID, AI Picture/Sound Wizard e una schermata iniziale “My Page” cucita su misura dell’utente. La nuova versione di webOS porta con sé anche la funzione di raccomandazione AI Concierge ulteriormente raffinata, oltre all’AI Chatbot e all’AI Search, che migliorano ulteriormente la fruizione aiutando gli utenti a esplorare facilmente varie informazioni sui contenuti.