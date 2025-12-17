Successivo

CES 2026, LG lancia il nuovo TV Micro RGB evo

Salvatore Maduli | 17 Dicembre 2025

Grazie alla tecnologia Micro RGB e all’implementazione dei LED RGB più piccoli mai usati da LG, questo schermo rappresenta un importante passo avanti rispetto alla tecnologia MiniLED.

Tra le tante novità attese al CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio prossimi a Las Vegas, anche il nuovo TV Micro RGB evo griffato LG.

Nuovo processore α11 Gen3 con AI

A “muovere” il nuovo TV Micro RGB evo è il nuovo processore α11 Gen3 con AI, basato sul Dual AI Engine e arricchito dal nuovo Dual Super Upscaling per elaborare contemporaneamente due tipi di upscaling AI. Il risultato è una nitidezza ancora più elevata, per immagini naturali e bilanciate con il massimo livello di chiarezza e coinvolgimento.

100% della copertura dello spazio

L’enorme potenza di elaborazione del processore α11 Gen3 con AI porta un ulteriore traguardo dirompente: consente infatti di riprodurre lo spettro cromatico completo, l’RGB Primary Color Ultra. Grazie a questa tecnologia, i TV LG Micro RGB evo raggiungono la massima riproduzione cromatica possibile su uno schermo: il 100% della copertura dello spazio BT.2020, il 100% dello spazio DCI-P3 e il 100% di quello Adobe RGB – tutti certificati da Intertek. Si tratta di un risultato che garantisce la massima precisione per qualsiasi utilizzo, dall’editing digitale al cinema HDR.

A completare questa perfezione cromatica interviene il Micro Dimming Ultra, che gestisce con eccezionale precisione oltre mille zone di dimming per prestazioni di contrasto elevate tra i TV LCD. Il Micro Dimming Ultra, infatti, controlla con precisione luminosità e colore di ogni singola zona, per rivelare dettagli complessi sia nelle scene scure sia in quelle luminose.

L’importanza dell’esperienza dell’utente

L’interfaccia è altamente personalizzata grazie alla pluripremiata piattaforma webOS, che include le funzioni Voice ID, AI Picture/Sound Wizard e una schermata iniziale “My Page” cucita su misura dell’utente. La nuova versione di webOS porta con sé anche la funzione di raccomandazione AI Concierge ulteriormente raffinata, oltre all’AI Chatbot e all’AI Search, che migliorano ulteriormente la fruizione aiutando gli utenti a esplorare facilmente varie informazioni sui contenuti.

