CES 2026: prodotti e soluzioni per il Futuro del Lavoro secondo HP

News

Redazione | 8 Gennaio 2026

HP news

A Las Vegas, al CES 2026, svelate novità tecnologiche per il Futuro del Lavoro, prodotti e soluzioni che promuovono la crescita del business e la realizzazione personale.

Al CES 2026, in corso di svolgimento a Las Vegas, HP ha illustrato novità tecnologiche per il Futuro del Lavoro, prodotti e soluzioni che promuovono la crescita del business e la realizzazione personale.

Le principali novità di HP