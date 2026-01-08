CES 2026: prodotti e soluzioni per il Futuro del Lavoro secondo HP

Al CES 2026, in corso di svolgimento a Las Vegas, HP ha illustrato novità tecnologiche per il Futuro del Lavoro, prodotti e soluzioni che promuovono la crescita del business e la realizzazione personale.
Le principali novità di HP
- Introduce una nuova visione del desktop con il PC AI più piccolo e leggero dell’azienda – HP EliteBoard G1a – che offre prestazioni AI locali ovunque si lavori
- Guida il settore con i notebook commercial e consumer tra i primi al mondo ad offrire fino a 85 TOPS di NPU per applicazioni AI simultanee: la serie HP EliteBook X G2e HP OmniBook Ultra 14, con Snapdragon® X2 Elite
- Aggiorna l’intero portafoglio OmniBook con Snapdragon® X2 e display OLED, offrendo una durata della batteria tra le più lungheal mondo in un laptop consumer AI PC OLED da 16” con il nuovo HP OmniBook 3 16
- Introduce la prima integrazione di Microsoft Copilot nei dispositivi HP Office Print, portando un incremento di produttività senza precedenti a partire dalla stampante
- Arricchisce HP Workforce Experience Platform (WXP) con una nuova funzionalità di ripristino a livello firmware che consente ai team IT di risolvere più rapidamente eventuali problemi critici dei dispositivi, anche quando i sistemi non riescono ad avviarsi
- Unisce OMEN e HyperX sotto un unico master brand gaming, HyperX, per offrire un’esperienza di gioco completa e end-to-end; presenta HyperX OMEN MAX 16, il notebook gaming tra i più potenti al mondo, con sistema di raffreddamento completamente interno, progettato per prestazioni estremamente elevate grazie a OMEN AI e ad una tastiera ad alta frequenza di polling.