ChatGPT Atlas: cos’è e come funziona il browser

Martina Pedretti | 24 Ottobre 2025

ChatGPT Atlas: cos’è e come funziona il nuovo browser con intelligenza artificiale integrata

Cos’è ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas è il nuovo browser sviluppato da OpenAI che porta l’intelligenza artificiale direttamente nella navigazione quotidiana. A differenza delle estensioni o dei plug-in, Atlas è un browser completo in cui ChatGPT è parte integrante dell’esperienza, pensato per rendere più naturale e produttivo l’utilizzo del web.

Attualmente è disponibile per macOS, ma sono già previste versioni per Windows, iOS e Android.

Le principali funzioni di ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas introduce una serie di strumenti che fondono la navigazione tradizionale con le capacità dell’intelligenza artificiale.

Sidebar intelligente: mentre navighi puoi aprire una barra laterale con ChatGPT per ricevere riassunti, spiegazioni, confronti o suggerimenti relativi alla pagina che stai visitando.

mentre navighi puoi aprire una barra laterale con ChatGPT per ricevere riassunti, spiegazioni, confronti o suggerimenti relativi alla pagina che stai visitando. Modalità “Agent”: permette all’IA di eseguire azioni complesse al tuo posto, come compilare moduli, ricercare prodotti o organizzare prenotazioni online.

permette all’IA di eseguire azioni complesse al tuo posto, come compilare moduli, ricercare prodotti o organizzare prenotazioni online. Memorie del browser: Atlas può ricordare preferenze, interessi o siti visitati per offrire risposte personalizzate. È comunque possibile disattivare o cancellare questi dati in qualsiasi momento.

Atlas può ricordare preferenze, interessi o siti visitati per offrire risposte personalizzate. È comunque possibile disattivare o cancellare questi dati in qualsiasi momento. Strumenti classici evoluti: il browser include tutte le funzioni tradizionali — come schede, segnalibri e cronologia — integrate con funzioni AI, ad esempio l’editing assistito dei testi o la riscrittura di email direttamente nei moduli online.

Come si utilizza

Per iniziare a usare ChatGPT Atlas basta scaricare l’app per macOS e accedere con il proprio account ChatGPT. Dopo l’installazione si può:

Importare segnalibri e cronologia da altri browser. Attivare la barra laterale di ChatGPT in qualsiasi pagina. Chiedere all’IA di riassumere articoli, analizzare dati, generare idee o correggere testi.

Atlas può anche essere impostato come browser predefinito per integrare completamente l’assistente virtuale nel proprio flusso di lavoro.

Perché è un’innovazione importante

L’obiettivo di ChatGPT Atlas è semplificare la navigazione, trasformando il browser in un vero assistente digitale. Invece di passare da una scheda all’altra o copiare testi tra applicazioni diverse, l’utente può chiedere direttamente all’IA di elaborare i contenuti presenti nella pagina.

Questo approccio riduce il tempo speso in operazioni ripetitive e migliora la produttività, rendendo più immediata la ricerca e la gestione delle informazioni. Inoltre, le funzioni di memoria e automazione rendono Atlas uno strumento in grado di adattarsi al singolo utente, evolvendosi nel tempo.

Limiti e considerazioni

Al momento il browser è disponibile solo su macOS e alcune funzioni avanzate, come la modalità Agent, sono riservate agli utenti con abbonamento a ChatGPT Plus o Pro. Inoltre, le funzioni di memoria e automazione sollevano inevitabilmente domande su privacy e sicurezza, temi su cui OpenAI garantisce massima trasparenza e controllo da parte dell’utente.

Essendo un progetto recente, Atlas potrebbe presentare qualche instabilità o limitazione iniziale, ma il potenziale è notevole: segna il primo passo verso una navigazione web realmente assistita dall’intelligenza artificiale.

ChatGPT Atlas non è solo un browser, ma un nuovo modo di vivere il web. Integrare ChatGPT direttamente nella navigazione significa avere sempre un assistente pronto a riassumere, riscrivere, ricercare o creare insieme a te. Un’evoluzione che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra l’utente, l’intelligenza artificiale e Internet.