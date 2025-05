News

Nicolo Figini | 15 Maggio 2025

chatgpt

ChatGPT ha rivelato un’informazione molto particolare, ovvero la data della fine del mondo. Come se non bastasse, inoltre, ha stilato una lista di cause e la prima potrebbe non essere così sconvolgente.

Quando finirà il mondo secondo ChatGPT

Tutti utilizzano ChatGPT nei modi più disparati e qualcuno ha avuto l’idea di chiedere al bot AI da cosa potrebbe essere causata la fine del mondo. A porre la domanda ci ha pensato una persona non meglio identificata su Reddit, portale all’interno del quale si possono scovare molte conversazioni di ogni genere.

In sostanza, è spuntato un grafico che espone le cause e la data entro la quale l’umanità potrebbe estinguersi. L’anno da segnarsi sul calendario è il 2150 e le cause sono diverse e vanno dalla meno probabile alla più probabile. Prima di continuare dobbiamo chiarire che si tratta di mere ipotesi basate su ciò che ha appreso l’intelligenza artificiale dal web.

Tra le teorie meno probabili citiamo l’impatto con un asteroide, l’eruzione di un supervulcano e un evento cosmico catastrofico. Salendo nel diagramma, poi, troviamo una pandemia creata in laboratorio e un evento talmente improbabile che sarebbe impossibile da determinare.

Al terzo posto della classifica di ChatGPT leggiamo un’intelligenza artificiale così sviluppata da agire in autonomia contro il volere degli essere umani. Al secondo posto una guerra nucleare e, infine, al primo posto il cambiamento climatico con conseguente collasso della società. Insomma, le prospettive non sono proprio delle migliori secondo l’AI.

Ripetiamo che si tratta di ipotesi basate sui dati raccolti dal chatbot in giro per il web. Con il tempo tutto questo potrebbe essere ribaltato perché le probabilità di un altro fenomeno potrebbero superare quelle della fine del mondo a causa del cambiamento climatico. Bisogna prendere tutto con le pinze, in quanto non si tratta di scienza o di dati degli esperti.