ChatGPT in down oggi 10 giugno: cosa sta succedendo

Martina Pedretti | 10 Giugno 2025

ChatGPT down oggi 10 giugno in tutto il mondo: cosa sta succedendo al sito di OpenAI e perché non funziona

ChatGPT down oggi 10 giugno: perché non funziona

Oggi 10 giugno ChatGPT è in down e sta affrontando una grave interruzione di servizio, con migliaia di segnalazioni da parte di utenti di tutto il mondo che non riescono ad accedere al popolare chatbot di OpenAI.

La piattaforma Downdetector ha registrato un picco di oltre segnalazioni, e la situazione sembra tutt’altro che risolta.

Gli utenti segnalano errori come “Conversazione non trovata”, “Troppe richieste simultanee”, o semplicemente un ritardo estremo nelle risposte. Anche gli account a pagamento (ChatGPT Plus ed Enterprise) non sono del tutto immuni: per alcuni funziona, per altri no.

Secondo un aggiornamento ufficiale da OpenAI: “Alcuni utenti stanno riscontrando tassi di errore e latenza elevati nei servizi elencati. Stiamo continuando a indagare su questo problema.”

Anche se inizialmente si ipotizzava che il problema riguardasse solo gli utenti gratuiti, le testimonianze dimostrano che l’interruzione colpisce tutti i livelli di abbonamento, con diversi gradi di severità. Alcuni utenti Enterprise riferiscono un rallentamento, mentre altri con account gratuiti non riescono proprio ad accedere.

Alcuni utenti riescono ad accedere a ChatGPT, ma riscontrano che il servizio è lento e impiega molto più tempo del solito per rispondere. Altri invece riescono a utilizzare il chatbot senza problemi, quindi interruzioni ed errori non sembrano avere ripercussioni su tutti gli utenti.

L’interruzione non si limita a ChatGPT. Anche Sora, il generatore video di OpenAI, risulta parzialmente offline. OpenAI ha confermato che oltre 20 componenti legati a ChatGPT, 14 dell’API e 4 di Sora sono attualmente colpiti da errori di sistema.

Sui social come Reddit e X (ex Twitter), l’interruzione è al centro delle discussioni. Alcuni utenti ipotizzano un aggiornamento in corso, ma al momento non ci sono conferme.

Al momento non è chiaro cosa stia causando le interruzioni, né quando verrà ripristinato il servizio regolare. Aggiorneremo l’articolo non appena avremo ulteriori informazioni.