Martina Pedretti | 5 Marzo 2024

Ora ChatGPT può leggere le sue risposte ad alta voce in 37 lingue diverse: ecco come usare la nuova funzione

L’intelligenza artificiale continua a stupirci, e in particolare nelle ultime ore è arrivata la notizia che ora ChatGPT può leggere le sue risposte ad alta voce.

La nuova funzionalità Leggi ad alta voce di OpenAI per ChatGPT nasce per aiutare gli utenti, leggendo ad alta voce le risposte in cinque opzioni vocali differenti. Questa novità è disponibile sia sulla versione web di ChatGPT che sulle app per iOS e Android.

Ora ChatGPT potrà parlare 37 lingue, ma rileva automaticamente la lingua del testo che sta leggendo. La funzione è disponibile sia per la versione GPT-4 che per GPT-3.5.

ChatGPT aveva lanciato una funzionalità di chat vocale nel settembre 2023, attraverso la quale gli utenti possono parlare direttamente al chatbot senza digitare. La nuova funzionalità tuttavia consentirà alle persone di far leggere a ChatGPT le risposte scritte ad alta voce. Chi usa il bot potrà impostarlo per rispondere sempre verbalmente quando ne hanno necessità.

Per usare lo strumento sulle app mobili, è necessario toccare e tenere premuto il testo per aprire la funzione Leggi ad alta voce. Con questo possono anche riprodurre, mettere in pausa o riavvolgere la lettura. La versione web invece è accessibile attraverso l’icona di un altoparlante sotto il testo.

Cosa pensate di questa novità di ChatGPT? La userete? La trovate utile?

La funzione è in fase di distribuzione per tutti gli utenti in queste ore.