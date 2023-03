News

Martina Pedretti | 9 Marzo 2023

Chiara Ferragni sfoggia un vecchio Motorola RAZR V3

Forse non tutti sanno che i cellulari a conchiglia stanno tornando di moda. Lo testimonia anche l’ultima sponsorizzata di Chiara Ferragni per Prada, dove l’influencer posa con un iconico Motorola RAZR V3 fucsia del 2004.

Nei tardi anni 2000 questo cellulare era un must, per via della sua gamma di colori sgargianti e il design dinamico. Ora questa tipologia di telefonini sta tornando di moda, per via del distacco dal mondo dei social che possono offrire a chi li usa.

Infatti portavoce di questa nuova guerra contro il web è la Generazione Z, che sta intraprendendo una lotta contro i social network, i like e il bisogno di apparire. Così in tanti ricorrono ai flip phone, di cui il Motorola RAZR V3 era il re.

Le ultime foto di Chiara Ferragni rimandano proprio a un look nostalgico degli anni 2000. Dalla borsa Prada Moon, fino alla minigonna a vita bassa, passando per la felpa crop top, e arrivando proprio al Motorola RAZR V3 fucsia.

Il cellulare del 2004 è uno dei più venduti di sempre, con 130 milioni di dispostivi comprati, ed era il più desiderato dai giovani dei tempi passati. Veniva pubblicizzato come il più sottile disponibile sul mercato e in poco tempo era divenuto un’icona.

Tante celebrità sui social stanno facendo tornare a galla i telefoni a conchiglia, per sfuggire alla frenesia dell’essere sempre connessi. Tra loro citiamo Camilla Cabello, Dove Cameron e la nostra Chiara Ferragni, che probabilmente però stava solo posando con un modello di Motorola RAZR V3 privo di SIM.

Ma ecco la foto:

La moda anni 2000 sta esplodendo, dagli abiti vintage comprati al mercato, fino alle fotocamere digitali che andavano a pile. Tutto ciò con cui siamo cresciuti sta diventando un fantoccio per la Generazione Z, che dopo questi scatti di Chiara Ferragni sicuramente idolatrerà ancora di più il Motorola RAZR V3.

Come biasimarli, alla fine anche ai nostri tempi era il telefono più in voga di tutti!