Ciaho, la tariffa ho. per chiamare all’estero

Nelle ultime ore è stata presentata la nuova tariffa denominata Ciaho, studiata appositamente per chi è solito chiamare di frequente all’estero per lavoro o altre necessità. Da questo punto di vista, Ciaho è l’offerta telefonica più completa mai presentata dalla compagnia che si appoggia alla rete di Vodafone Italia.

Di seguito tutto quello da sapere sulla nuova tariffa di ho. Mobile.

Chiamare all’estero con Ciaho

L’offerta Ciaho offre 300 minuti al mese per chiamate internazionali, in aggiunta a chiamate illimitate verso i numeri italiani di rete fissa e mobile, 70 GB di traffico Internet e SMS senza limiti. Tutto questo al prezzo di 9,90 euro al mese. La promozione consente di chiamare i numeri di telefono fisso e/o mobile di 37 nazioni, tra cui Brasile, Australia, Marocco e Israele (solo rete fissa), oltre a Stati Uniti, Canada, Argentina e Cina (telefono di casa e cellulare).

Come attivare il piano Ciaho

Per attivare il nuovo piano tariffario Ciaho dell’operatore ho. Mobile è sufficiente collegarsi alla home page del sito ufficiale e scegliere l’offerta Ciaho, dopodiché si può scegliere se prenotare il ritiro della SIM in edicola oppure farsela consegnare gratuitamente a casa. Il costo della SIM è pari a 99 centesimi, mentre la sua attivazione (sia in caso di nuovo numero che di portabilità da un altro operatore) ha un prezzo di 9 euro. L’unica eccezione è rappresentata da chi richiede la portabilità da Vodafone, con il costo di attivazione che in questo caso raggiunge i 29 euro.

Vantaggi nell’attivare Ciaho

Chi decide di attivare la nuova tariffa Ciaho riceve in regalo un codice promozionale attraverso cui è possibile azzerare la commissione sulla prima operazione fatta con Western Union all’estero. Il voucher in questione viene recapitato all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente in fase di registrazione del nuovo account, pochi minuti dopo l’attivazione della SIM.

Un altro vantaggio del piano tariffario Ciaho consiste nel mantenimento dei servizi Riparti e Autoricarica. Con il primo gli utenti di ho. Mobile hanno l’opportunità di anticipare il rinnovo dell’offerta nel caso i GB per il traffico dati si esauriscano prima della scadenza mensile della promo. Invece, il servizio Autoricarica dà la possibilità di attivare la ricarica automatica, con l’addebito del rinnovo su una carta di pagamento a scelta (carta di credito o debito) oppure sul credito residuo. Entrambi sono due servizi molto gettonati tra i clienti dell’operatore virtuale.

Infine, è importante ricordare che l’attivazione dell’offerta Ciaho può essere collegata all’iniziativa ho. Tanti amici. Ciò significa che chi attiva il nuovo piano tariffario da un link condiviso da un suo amico cliente ho., riceve una ricarica omaggio del valore di 5 euro (lo stesso regalo è valido anche per l’utente che ha invitato l’amico a entrare a far parte della famiglia ho. Mobile). Riguardo a ciò, tutti i clienti ho. Mobile possono invitare i propri amici, per un valore massimo di ricariche omaggio pari a 150 euro.

PCProfessionale © riproduzione riservata.