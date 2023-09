News

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Clubhouse

Chat vocale di gruppo su Clubhouse

Lo scorso aprile era stato annunciato un “reset totale” e così è stato. Clubhouse cambia tutto, a partire dalla sua icona. Non troveremo più l’icona in bianco e nero, ma una mano che ricorda molto quando la mettiamo alla bocca quando vogliamo urlare qualcosa.

Il rinnovamento di Clubhouse deriva dall’idea di cambiamento. Dopo un’impennata iniziata nel 2021, data anche dalla pandemia e dalla voglia di comunicare con le altre persone, c’è stato un brusco calo. Un qualcosa che probabilmente non ci si aspettava, ma che ha portato a una decisione inevitabile.

I due fondatori Davison e Seth nella lettera avevano annunciato degli importanti tagli, così come il dover gestire l’app in maniera diversa. Un qualcosa che più simile a un’app di messaggistica, ma solo con dei vocali.

“(…) Il nuovo aggiornamento è una grande evoluzione di Clubhouse, pensato per permetterti di parlare più facilmente con le persone che ami, ogni volta che apri l’app”

È servita quindi un po’ di pazienza, ma finalmente Clubhouse è disponibile per iOS e Android. La piattaforma si presenza con le chat di gruppo vocali, chiamate “Chats”.

Per avviare una chat si può registrare un messaggio vocale tramite icona con microfono, presente al centro dell’interfaccia. Inviare poi la chat ai propri amici, che si aggiungeranno per conversare.

Questa dunque la nuova idea di Clubhouse. C’è da dire che manterrà comunque le classiche stanze in diretta, anche se ha meno rilevanza rispetto al passato. Si dovrà toccare prima il microfono e poi spostarsi su “Tap to go live” per attivarla.

Vedremo ora che impatto avrà questa versione di Clubhouse. Si prospetta però un importante recupero di utenti. Con queste modifiche si spera che possa tornare quella di una volta e che possa in qualche modo ostacolare i competitor e tornare a primeggiare.