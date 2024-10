News

Nicolo Figini | 21 Ottobre 2024

Lo sapevi che Instagram ha aggiunto una funzione attraverso la quale è possibile aggiungere le canzoni su Spotify senza uscire dell’applicazione? Ecco cosa sappiamo e come funziona.

La nuova funzione che collega Instagram e Spotify

La maggior parte delle persone utilizza Instagram ogni giorno, ma forse ancora più persone adoperano Spotify per ascoltare la propria musica preferita. E se vi dicessimo che da qualche giorno queste due app molto amate sono strettamente collegate? Vi spieghiamo come aggiungere le canzoni su Spotify da Instagram.

Come riporta anche il sito hdblog.it, infatti, sappiamo che sul social fotografico è stata introdotta una nuova funzione che permette di aggiungere delle canzoni alla libreria musicale personale su Spotify con un semplice gesto. Ma come funziona?

Si tratta di uno dei tanti nuovissimi strumenti inseriti sull’applicazione grazie ai continui aggiornamenti, che va ad aggiungersi a quello per la condivisione della propria unità del profilo. Ad ogni modo, se scoprire una canzone che vi piace nelle Stories o nei Reel di qualcuno che seguite, potrete aggiungere il brano con un solo tocco. Ma come aggiungere le canzoni su Spotify da Instagram?

Instagram ha inserito un nuovo pulsante accanto al player musicale, il quale appare durante la riproduzione in anteprima del brano. Basta cliccare su Aggiungi, contrassegnato dal logo di Spotify, per posizionare quella canzone tra i Brani Preferiti dell’app musicale. La funzione verrà resa disponibile a livello globale gratuitamente e se ancora non la vedi sul tuo profilo non c’è da temere, arriverà presto.

Questo upgrade non è una novità per tutti coloro che utilizzano TikTok. Infatti, quest’ultimo ha già introdotto da tempo la possibilità di aggiungere le canzoni su Spotify ma anche su Apple Music e Amazon Music. Nel caso in cui dovessero uscire altre informazioni o ulteriori aggiornamenti in merito a tutto ciò non esiteremo a informarvi il prima possibile. Ecco, quindi, come aggiungere le canzoni su Spotify da Instagram.