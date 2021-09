Come attivare la Dark Mode su Chrome per la ricerca desktop

Google avvia la Dark Mode della ricerca da desktop anche su Chrome: come attivarla e il look della modalità scura di Google Ricerca

Finalmente la Dark Mode di Google per la ricerca da dekstop è in arrivo, dopo che la funzione è stata in fase di testing per mesi. In un primo momento la conferma arrivava dell’azienda stessa a The Verge, che aveva fornito anche un’immagine di come cambia il look di Google con la Dark Mode. Ora, a settembre 2021, i primi utenti possono avere accesso a questa nuova modalità scura, che cambia il colore dello sfondo della pagina Google.

Il bianco chiaro al quale si è abituati si trasforma quindi in un nero tendente al grigio scuro. Per ottenerlo, quando sarà pubblico questo aggiornamento, sarà necessario settare il proprio dispositivo alla Dark Mode. Così anche Google recepirà l’informazione e si trasformerà in modalità scura.

Ecco come si presenta la Dark Mode di Google:

La modalità scura su Google da desktop

Non è chiaro per il momento quanto ampiamente si sia diffuso per ora questo test, e quanti utenti abbiano potuto provare la Dark Mode. Alcuni collaboratori di The Verge hanno potuto automaticamente switchare alla Dark Mode, e lo stesso hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Ma per altri Google rimane ancora bianco, anche se si ha impostata la modalità scura sul proprio dispositivo.

Finalmente sappiamo quando questa Dark Mode di Google sarà ufficialmente diffusa al resto del mondo. Si tratta quindi di un aggiornamento in fase di distribuzione, a partire da settembre. “Stiamo testando nuovi modi per migliorare l’esperienza dei nostri utenti, ma non abbiamo niente di specifico da annunciare al momento”, aveva dichiarato Google a The Verge.

Come attivare la Dark Mode su Chrome

Per attivare la Dark Mode su Google Chrome da desktop sarà necessario recarsi nelle impostazioni del browser, e andare su impostazioni di ricerca, poi aspetto. Qui si potrà cliccare un pulsante per attivare la modalità scura. Inoltre si andrà ad aggiungere un’opzione automatica per cambiare l’aspetto in base a quello di sistema, sincronizzando il tema scuro nel caso in cui questo sia usato anche sul device degli utenti.

9to5Google riporta che l’icona sole è apparsa su Google Chrome ad alcuni utenti. Questa permette di attivare e disabilitare questa novità semplicemente cliccandole sopra. Così facendo non si deve accedere alle Impostazioni, ma è tutto più veloce e pratico.

Se si è fan della Dark Mode, questi sono stati giorni di gioia, dato che anche Twitter ha da poco aggiornato la sua versione desktop con la modalità scura. In più anche Microsoft sembra stia testando un modo per rendere scuri anche i suoi documenti su Word, quando si ha la Dark Mode impostata sul dispositivo.

