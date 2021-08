Come avere il Green Pass con sé su iOS e Android? Come ottenerlo sul proprio smartphone? Ecco i metodi per avere il QR Code

Dal 6 agosto sarà obbligatorio in Italia avere il Green Pass, per poter accedere a determinati luoghi. Infatti il paese ha deciso di attuare questa nuova regolamentazione per limitare la diffusione del COVID-19, limitando l’accesso a eventi pubblici, ristornati al chiuso e gli spostamenti sul territorio europeo. Ma come avere il Green Pass sul proprio smartphone iOS o Android?

Come funziona

Il Green Pass è disponibile per i cittadini italiani in tre diverse condizioni. La prima è che si abbia ricevuto il vaccino contro il COVID, anche solo con la prima dose. In questo caso, se non si fosse completato il ciclo, il Green Pass sarà valido dal 15 giorno dalla prima dose fino alla seconda. Questo documento è valido fino a nove mesi, disponibile in formato cartaceo o digitale.

La seconda casistica è quella legata alla guarigione o al termine dell’isolamento in seguito all’infezione. Si tratta di una certificazione della validità di sei mesi, che può essere cartacea o digitale. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19. In alternativa, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri.

La terza opzione è l’esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Questa certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è disponibile in formato cartaceo o digitale. Viene rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e dalle farmacie.

Come ottenere il Green pass su iOS e Android?

Ma come si può avere il Green Pass sullo smartphone, iOS o Android? Le modalità sono molteplici, e ve le riassumiamo qui sotto

sul sito dedicato dgc.gov.it ; tramite SPID, codice fiscale o documento di identità;

; tramite SPID, codice fiscale o documento di identità; sul fascicolo sanitario elettronico;

sull’ app Immuni; tramite tessera sanitaria;

tramite tessera sanitaria; sull’ app IO ;

; con il sistema TS, ovvero tramite i medici di base, i pediatri o altri autorizzati.

Green Pass sul sito del Governo

Sul sito del Governo è molto semplice ottenere il Green Pass su iOS e Android. Se si ha SPID o CIE, le identità digitali, basterà autenticarsi sul sito e poi acquisire la Certificazione verde COVID–19 in diverse lingue, comprese l’italiano e l’inglese.

Inoltre si può ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE). In questo caso basterà essere in possesso di una Tessera Sanitaria e un preciso codice. Come si ottiene questo codice univoco? Il primo codice è quello legato a tampone antigenico rapido (NRFE), il secondo è quello del certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, si può invece inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti lasciati in fase di vaccinazione.

Se non hai ricevuto ancora il tuo SMS o la e-mail con il codice AUTHCODE, o se lo hai smarrito, per recuperarlo basta compilare il form presente a QUESTO sito.

Fascicolo Sanitario Elettronico

Se possiedi il Fascicolo Sanitario Elettronico, sarà facile accedere al tuo Certificato Vaccinale qualora tu abbia ricevuto la tua prima o seconda dose. In generale si potrà acquisire il Green Pass accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella Regione di residenza. Il Green Pass sarà messo a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF) su iOS e Android.

Green Pass su app Immuni

Il Green Pass è accessibile su iOS e Android anche utilizzando l’App Immuni nell’apposita sezione “EU digital COVID certificate”, nella schermata iniziale. Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 è necessario inserire:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci, come sopra.

In questo caso il Green Pass viene mostrata in formato QR code e salvato nel dispositivo mobile, iOS o Android, per essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Su app IO

Infine si può ottenere il Green Pass su iOS o Android ricevendo direttamente un messaggio sull’app IO, ogni volta che la piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te. Non appena si apre il messaggio, l’app mostra il QR Code e i dati del certificato. A questo punto il Green Pass si potrà esibire direttamente da IO. Altrimenti è possibile salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale dello smartphone.

In questo caso non si deve quindi inserire codici o altri dati, ma è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

Se non riesci ad accedere ad a nessuno di questi strumenti, per avere il Green Pass su smartphone, iOS o Android, dovrai recarti dal tuo medico o in farmacia. Usando la Tessera Sanitaria, essi potranno Certificazione verde COVID-19. In questo caso saranno necessario il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria. Tuttavia il Green Pass sarà consegnato in formato cartaceo, pertanto bisognerà eseguire uno scanner per averlo sul proprio dispositivo.

