Come evitare l’affaticamento visivo sul lavoro in computer

Martina Pedretti | 23 Giugno 2025

Affaticamento visivo al PC? Scopri come prevenirlo con una postazione ergonomica, esercizi mirati e buone abitudini per migliorare comfort e produttività.

Lavorare al computer è diventato una costante per molti di noi, ma passare ore davanti allo schermo può portare a un problema comune: l’affaticamento visivo. Questo disturbo, spesso sottovalutato, può avere un impatto significativo sulla nostra produttività e benessere generale. Fortunatamente, esistono diverse strategie e strumenti che possiamo adottare per minimizzare questo rischio e rendere il nostro ambiente di lavoro più confortevole e salutare.

Come evitare l’affaticamento visivo sul lavoro al computer

Una delle soluzioni più efficaci per prevenire l’affaticamento visivo è l’adozione di una postazione di lavoro ergonomica. In questo contesto, le scrivanie pc regolabili in altezza rappresentano un investimento prezioso.

Queste scrivanie permettono di personalizzare l’altezza del piano di lavoro, consentendo di avvicinare o inclinare lo schermo del computer in base alle proprie esigenze visive. Regolare l’altezza del monitor in modo che la parte superiore dello schermo sia all’altezza degli occhi aiuta a mantenere una postura corretta e a ridurre la tensione sul collo e sulle spalle, contribuendo indirettamente a diminuire l’affaticamento visivo. Inoltre, l’inclinazione dello schermo può ridurre i riflessi e l’abbagliamento, fattori che contribuiscono all’affaticamento degli occhi.



Oltre alle scrivanie regolabili, è importante considerare l’utilizzo di supporti per monitor. Questi accessori consentono di posizionare lo schermo all’altezza e alla distanza ottimali, favorendo una postura più naturale e riducendo la necessità di sforzare gli occhi per mettere a fuoco. Infine, non sottovalutare l’importanza di una sedia ergonomica. Una sedia con supporto lombare regolabile, braccioli e altezza del sedile adeguata favorisce una postura corretta e riduce la tensione muscolare, contribuendo a un maggiore comfort generale e, di conseguenza, a una minore affaticamento visivo.

Perché si verifica l’affaticamento visivo sul lavoro

L’affaticamento visivo, noto anche come astenopia, è una condizione comune che si manifesta con sintomi come occhi stanchi, secchi, irritati, visione offuscata, mal di testa e difficoltà di concentrazione. Ma perché il lavoro al computer può causare questi problemi? Uno dei principali fattori è la prolungata fissazione dello sguardo su uno schermo. Quando lavoriamo al computer, tendiamo a sbattere le palpebre meno frequentemente, il che può portare alla secchezza oculare. Inoltre, la luce blu emessa dagli schermi può affaticare gli occhi e interferire con il ciclo sonno-veglia.

La distanza e l’angolazione dello schermo giocano un ruolo cruciale. Se lo schermo è troppo vicino o troppo lontano, o se l’angolazione non è corretta, i muscoli oculari devono lavorare di più per mettere a fuoco, causando affaticamento.

Esercizi per evitare l’affaticamento visivo

Oltre all’ergonomia della postazione di lavoro, esistono semplici esercizi che possono aiutare a prevenire l’affaticamento visivo. La regola del 20-20-20 è un ottimo punto di partenza: ogni 20 minuti, distogli lo sguardo dallo schermo e guarda qualcosa a 20 piedi (circa 6 metri) di distanza per almeno 20 secondi. Questo permette ai muscoli oculari di rilassarsi e riduce la tensione.

Un altro esercizio utile è chiudere gli occhi per qualche istante. Questo aiuta a lubrificare gli occhi e a ridurre la secchezza. Puoi anche massaggiare delicatamente le palpebre con la punta delle dita per stimolare la circolazione sanguigna e rilassare i muscoli oculari.

Prevenire l’affaticamento visivo durante il lavoro al computer richiede un approccio olistico che combini ergonomia, esercizi e buone abitudini. Investire in una postazione di lavoro ergonomica, fare pause regolari e praticare esercizi per gli occhi può fare la differenza nel tuo benessere e nella produttività.