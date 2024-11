News

Nicolo Figini | 18 Novembre 2024

YouTube

Come guadagnare su YouTube con le visualizzazioni? I requisiti per la monetizzazione e quanto paga

Vi siete mai chiesti come iniziare a guadagnare su YouTube tramite le visualizzazioni? Ecco tutti i requisiti, quanto paga la piattaforma e come prelevare i soldi.

Come iniziare a guadagnare su YouTube

Cominciamo questo lungo viaggio alla scoperta sul come guadagnare su YouTube con le visualizzazioni e non solo. Prima di tutto bisogna pensare a un nome per il proprio canale e diventare partner della piattaforma.

Prima di tutto dovete andare su YouTube Studio e cliccare su Pannello di gestione per poi selezionare Monetizzazione. Per attivarla dovrete avere alcuni requisiti, che vedremo in seguito, ma se già li rispettate tutti potete pigiare su Inizia.

Ora dovete seguire le istruzioni sullo schermo e scegliere i formati di annunci disponibili, cliccare su Monetizza e il gioco è fatto. Adesso, caricando video si può guadagnare con le visualizzazioni di YouTube.

Ecco quando si comincia a guadagnare su YouTube con le visualizzazioni e come attivare la monetizzazione. Passiamo, adesso, a vedere come funzionano gli Shorts.

Come guadagnare con gli Shorts

Come si può guadagnare tramite gli Shorts di YouTube? Anche in questo caso la risposta è molto semplice perché la regola vista poco prima è applicabile anche in questo caso.

Prima di tutto, infatti, dovete aprire il vostro canale e diventare partner del servizio di video. A questo punto dovete andare su YouTube Studio e poi Pannello di gestione. Adesso dovete scegliere l’opzione per la Monetizzazione e cliccare su Inizia.

Seguendo le istruzioni, dunque, sarete condotti alla selezione del tipo di annunci che volete inserire nei vostri video caricati. Da questo istante avete attivato la monetizzazione e potete guadagnare su YouTube grazie alle visualizzazioni.

Come attivare la monetizzazione? I requisiti

Ora dobbiamo capire quali sono i requisiti che devono essere rispettati per riuscire ad attivare la monetizzazione dei video su YouTube.

Come riporta anche il sito Salvatore Aranzulla, esistono alcune cose che il sito vi chiede di tenere in considerazione. Prima di tutto il vostro canale deve avere almeno 1000 iscritti e poi 4000 ore di visualizzazioni negli ultimi 12 mesi.

Di certo non è semplice crescere sotto questo punto di vista, ma potete usare anche espedienti per aumentare gli iscritti. Per esempio, se avete la possibilità potete pubblicizzare e sponsorizzare i vostri contenuti su Instagram, Facebook, Twitter o TikTok.

L’importante, per guadagnare con le visualizzazioni di YouTube, è creare dei video di qualità e che riescano a coinvolgere il proprio pubblico. Ma quanto paga YouTube?

Quanto paga YouTube

La domanda che si fa chiunque intraprenda questo viaggio è “quanto paga YouTube ogni 1000 visualizzazioni?” oppure “quanto paga YouTube per 1 milione di visualizzazioni“.

La risposta è che non c’è una regola e dipende. La piattaforma paga in base al criterio chiamato CPM (Costo per Mille impressioni), quindi ogni 1000 visualizzazioni. Il guadagno varia in base a fattori diversi, come per esempio il formato pubblicitario scelto.

In genere, pare che 1000 views corrispondano a pochi euro, che aumentano in proporzione ai nuovi iscritti e alla quantità di filmati pubblicati. Ecco come guadagnare 1000 euro al mese con YouTube: con tanta fatica e impegno. Perché non esiste un modo per guadagnare senza fare video su YouTube.

Come si prelevano i soldi

Come si prendono e si prelevano i soldi su YouTube? I pagamenti vengono fatti tramite Google AdSense, di conseguenza dovete essere certi di aver collegato i vostri due profili l’uno all’altro.

Solo in questo modo potrete ricevere i soldi e, forse, riuscire a fare il content creator di lavoro. Potete aumentare le entrate tramite abbonamenti al canale per i fan più affezionati oppure vendendo del merchandising personalizzato.

Ecco spiegato come iniziare a guadagnare con le visualizzazioni di YouTube e non solo.