Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

Instagram, come ingrandire foto

Su Instagram è arrivata un aggiornamento importantissimo. In tanti probabilmente aspettavano questa modifica, che inizialmente sembrava essere solo una vaga ipotesi, ma che ora trova conferma ed è finalmente diventata realtà. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Si tratta di una svolta vera e propria e si fa riferimento al poter ingrandire la foto di profilo di qualcuno. Forse qualcuno non si è accorto, qualcun altro sì, ma si tratta di una notizia che in tanti aspettavano. Si può trattare di un qualcosa di molto utile. Questo perché ci aiuta a capire esattamente con chi si sta parlando su Instagram.

Immaginate di avere appena conosciuto qualcuno su Instagram o magari di volerci vedere chiaro nel momento in cui un utente che non conoscete vi inizia a seguire. Oppure magari se si intravede appena il viso e dunque si vuole fare una ricerca approfondita per capire esattamente chi è l’altra persona. In precedenza chi voleva saperlo utilizzava il metodo dello screen e ingrandire l’immagine per comprendere qualcosa in più.

Adesso però con questo nuovo aggiornamento sarà ancora più semplice e visualizzarla in maniera nitida e non perderà di definizione. Come fare? Basterà semplicemente cliccare sulla foto profilo della persona in questione.

C’è però da fare delle precisazioni. Se la persona di cui volete sapere di più non ha stories pubblicate su Instagram allora servirà soltanto tenere premuto sulla foto affinché possa ingrandirsi. Non tutti gli utenti, anche in base al dispositivo, hanno ancora a disposizione questa funzione, quindi se non dovesse essere possibile farlo… non preoccupatevi! Probabilmente servirà un nuovo aggiornamento, ma comunque in tanti già ne usufruiscono.

Eravate al corrente di questa notizia su questo interessante aggiornamento di Instagram? Continuate a seguirci per tante altre news e curiosità sul noto e amato social network. A partire dalle prossime qui sotto…