News

Nicolo Figini | 21 Novembre 2024

WhatsApp

Sapete come mettere il face ID per entrare su WhatsApp? Vi spieghiamo come attivare il blocco dell’applicazione

Volete nascondere le vostre chat e proteggere le vostre conversazioni da occhi indiscreti? Vi spieghiamo come mettere il Face ID per entrare su WhatsApp tramite iPhone e Android.

Come mettere il Face ID per WhatsApp su Iphone

Partiamo subito con lo spiegare come mettere il Face ID per entrare su WhatsApp se avete in dotazione un iPhone. Prima di tutto dovete accedere alle Impostazioni, come riporta anche Salvatore Aranzulla, e selezionare l’opzione Face ID e codice per assicurarsi che sia attivo.

Adesso, dovete entrare sull’app di messagistica istantanea e andare sulle sue Impostazioni, per poi cliccare su Privacy. Premete su Blocca schermo e spostate la levetta su ON alla voce Richiedi Face ID.

Volendo, si può anche scegliere la frequenza con la quale vi verrà richiesto il codice di accesso. Si passa da Ogni volta fino a Dopo 1 ora, passando anche per Dopo 1 minuto e Dopo 15 minuti. Ecco come mettere il Face ID per le app.

Ma se vi pentite e volete togliere tale opzione pensando “come posso togliere il Face ID da WhatsApp sul mio iPhone?“. La risposta è molto semplice perché dovrete solo ripercorrere i passaggi appena citati e spostare la levetta su OFF.

Come mettere Face ID per aprire una chat su WhatsApp

Ora che abbiamo visto come mettere il blocco su WhatsApp, vi sveliamo anche che potete scegliere le chat singole. Come mettere Face ID per aprire una chat su WhatsApp?

Prima di tutto aprite l’app e andate sulla chat che avete intenzione di proteggere. Adesso, cliccate sul nome del contatto in alto e scegli Lucchetto chat. Poi spostate la levetta su ON accanto alla dicitura Proteggi questa chat con Face ID. Fate click su OK, autenticatevi tramite il riconoscimento facciale e premi su Mostra. Adesso il gioco è fatto.

E se volete eliminare tale impostazione, dovrete fare come detto poc’anzi: tornare a Proteggi questa chat con Face ID e impostare lo switch su OFF. Tutto ciò è valido per le ultime marche di smartphone, compresi iPhone 14 o iPhone 15.

Come mettere il Face ID su Android

Chiuso il discorso per iPhone, passiamo a come si mette la propria faccia per sbloccare WhatsApp su Android con Face ID.

Dovete andare sulle Impostazioni del telefono a selezionare Password e sicurezza. A questo punto, andate su Viso o Riconoscimento facciale, per poi scegliere la configurazione del riconoscimento del viso.

Ora accedete a WhatsApp e premete sul nome del contatto che vi interessa, poi selezionate l’opzione del lucchetto e seguite le istruzioni.

Ecco come mettere il Face ID per entrare su WhatsApp su iPhone e Android.