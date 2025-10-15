Come si usa la funzione Clip di YouTube: guida semplice e completa

News

Martina Pedretti | 15 Ottobre 2025

Hai mai visto un video su YouTube e desiderato condividere solo un momento preciso, senza dover inviare tutto il filmato? Ecco dove entra in gioco la funzione Clip di YouTube — uno strumento utilissimo che ti permette di ritagliare e condividere brevi spezzoni di video in pochi clic. È perfetta per evidenziare una battuta divertente, un momento emozionante o un passaggio importante di un video lungo.

Cos’è la funzione Clip di YouTube

La funzione Clip consente agli utenti di creare brevi estratti — da 5 a 60 secondi — da video o dirette già pubblicate su YouTube. Questi spezzoni non generano un nuovo video, ma un link dedicato che porta direttamente al momento selezionato. In altre parole, è come dire: “Guarda solo questa parte!”.

Non tutti i video hanno la funzione disponibile: dipende dalle impostazioni del canale. Quando è attiva, la trovi sotto il video, accanto ai pulsanti “Condividi” e “Scarica”. L’icona ha la forma di una forbice ✂️ — impossibile non notarla.

Come creare un Clip passo per passo

Apri il video da cui vuoi creare un clip. Clicca sull’icona “Clip”. Si aprirà un pannello laterale: qui puoi scegliere l’intervallo del video che vuoi ritagliare (da 5 a 60 secondi). Dai un titolo al tuo clip — utile per far capire di cosa si tratta. Clicca su “Condividi clip”: YouTube genererà un link che potrai inviare via chat, pubblicare sui social o integrare in un sito.

E voilà! Chi aprirà il link vedrà solo il frammento selezionato, ma potrà comunque accedere all’intero video originale.

Consigli utili

La funzione è disponibile sia su desktop che sull’app mobile.

che sull’app mobile. Non puoi creare clip da video per bambini o da contenuti con restrizioni.

I clip non influiscono sulle visualizzazioni del video originale: ogni visualizzazione va comunque al creatore del contenuto.

La funzione Clip è un modo pratico e divertente per condividere solo il meglio dei tuoi video preferiti. In pochi secondi puoi creare highlight perfetti per i social, i gruppi o le chat: un piccolo strumento che rende YouTube ancora più dinamico e personale.