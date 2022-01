1 I loghi dei social negli anni

Col passare del tempo le aziende cambiano i propri loghi, e questo accade anche per i social come Instagram e Facebook, o per Amazon e Netflix.

Ma come sono cambiati questi iconici loghi nel corso degli anni?

Scopriamolo con questa lista, con le immagini realizzate da amplify.

Instagram

Partiamo da Instagram, che negli anni ha subito un cambiamento drastico!

Infatti il suo logo si è evoluto passando dall’immagine di una fotocamera a pellicola, fino a un futuristico disegno pieno di colori che rappresenta solo graficamente una macchina fotografica.

Sicuramente i due loghi del 2011 sono quelli più iconici e che più persone ricorderanno con nostalgia.

Ma continuiamo questa lista.