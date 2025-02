Le Community Notes potrebbero arrivare anche su Instagram

News

Martina Pedretti | 7 Febbraio 2025

Instagram

Dopo Twitter, le Community Notes sono in test anche su Instagram

Meta sta lavorando all’implementazione delle Community Notes su Instagram e Threads, una mossa che segue la decisione del CEO Mark Zuckerberg di abbandonare il fact-checking tradizionale per concentrarsi su un sistema di annotazioni degli utenti.

Questo cambiamento potrebbe rivoluzionare il modo in cui le informazioni vengono verificate sulle piattaforme social del gruppo.

La scoperta della nuova funzionalità arriva dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi. Il leaker ha condiviso uno screenshot della funzione in azione sia su Instagram che su Threads. Dalle immagini pubblicate, sembra che le Community Notes saranno accessibili attraverso il menu a tre punti di un post.

Come su X, ex Twitter, questa funzione consente agli utenti di fornire informazioni aggiuntive su determinati contenuti postati da altri. Non sempre però la funzione viene utilizzata dalla community del social nella modalità per la quale è stata creata. Spesso infatti, invece che bloccare la diffusione delle fake news, la alimenta.

L’iniziativa di Meta richiama infatti il modello adottato da X sotto la guida di Elon Musk, che ha introdotto un sistema simile di fact-checking collaborativo tramite le Community Notes.

Sebbene questa novità sia effettivamente in fase di test su Instagram, a oggi non sappiamo ancora quando e se arriverà sul social.