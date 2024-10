Con Google è possibile trovare il titolo di una canzone velocemente

News

Martina Pedretti | 1 Ottobre 2024

Android

Google aggiunge Ricerca brani alle Impostazioni rapide su Android

Google continua a migliorare la sua popolare funzione Song Search, aggiungendo una nuova scorciatoia dedicata nelle Impostazioni rapide dei dispositivi Android.

Questa novità, disponibile nella versione beta 15.39 dell’app Google, rende ancora più semplice identificare la musica in riproduzione intorno a te. Gli utenti possono semplicemente toccare l’icona con una nota musicale nel riquadro, attivando immediatamente l’effetto globo a schermo intero, ormai simbolo del riconoscimento musicale di Google.

L’effetto globo, introdotto all’inizio dell’anno, rappresenta visivamente il processo di ricerca del brano. Quando la canzone viene identificata, appare una pagina di risultati di Google Search con informazioni dettagliate su titolo, artista e album. Questa nuova scorciatoia si allinea ai recenti aggiornamenti dell’app Google su Android e iOS, come l’aggiunta di un widget di ricerca personalizzabile che include anche l’accesso rapido alla funzione di riconoscimento musicale.

Il riquadro Impostazioni rapide si aggiunge agli altri metodi già esistenti per utilizzare Song Search, come il widget nella schermata iniziale, l’icona del microfono vocale nella barra di ricerca, Google Assistant (o Gemini) e la nuova funzione Circle to Search. L’integrazione del riquadro rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Google nel fornire opzioni pratiche per il riconoscimento musicale.

Per chi possiede un dispositivo Pixel e desidera provare questa funzionalità, aggiungere il riquadro Ricerca brani alle Impostazioni rapide è semplice: basta aprire il pannello delle Impostazioni rapide, toccare l’icona della matita per entrare in modalità di modifica, scorrere fino in fondo e trascinare il riquadro nella posizione preferita. Questo rende il riconoscimento musicale ancora più accessibile, permettendo di identificare facilmente una canzone che ti interessa.

Il lancio della scorciatoia nelle Impostazioni rapide è già in corso con la versione 15.39 dell’app Google. Sarà disponibile per tutti con la prossima versione stabile. Questa novità si inserisce negli sforzi continui di Google per rendere i suoi servizi sempre più intuitivi e facili da usare.