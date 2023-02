News

Martina Pedretti | 21 Febbraio 2023

Verso la rete 6G: la Corea del Sud vuole che arrivi entro il 2028

Il Ministero della tecnologia dell’informazione e della comunicazione della Corea del Sud ha annunciato che prevede di lanciare il servizio di rete commerciale 6G entro il 2028.

Secondo i rapporti, l’implementazione avverrà due anni prima rispetto il piano originale. Questo perché La Corea del Sud mira anche a battere il resto del mondo nella tecnologia 6G. La nazione asiatica è anche il luogo in cui è stata lanciata la prima rete 5G commerciale. Infatti Samsung l’aveva supportata con il suo Galaxy S10 5G.

Il paese lancerà il proprio servizio di rete 6G utilizzando tecnologia di livello mondiale e software avanzati, rafforzando la propria rete. Per favorire tutto questo, il governo sudcoreano incentiverà le aziende locali a produrre materiali e componenti, per permettere il lancio del 6G.

L’iniziativa fa parte del programma K-Network 2030, del governo di Seoul. Il governo intende inoltre aumentare la percentuale di brevetti 6G al 30% o anche di più. Questo aiuterà la Corea del Sud a superare la competizione globale per la futura infrastruttura di rete e per soddisfare le esigenze future.

Samsung supporterà quasi senza dubbio questi piani e lancerà i dispositivi in tempo per l’arrivo della rete 6G. Mancano ancora diversi anni, ma possiamo essere certi che l’azienda lavorerà fianco a fianco con i suoi partner in Corea del Sud per realizzare il sogno.