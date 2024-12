News

Nicolo Figini | 11 Dicembre 2024

Instagram

Molto presto verrà implementata su Instagram la funzione riguardante i Trial Reels. Ma che cosa sono e come li potranno utilizzare i creator della piattaforma social?

Tutto su i Trial Reels di Instagram

Instagram, nelle prossime settimane, introdurrà una nuova funzione che piacerà a tutti i creator che non voglio stravolgere il loro feed. Stiamo parlando di quelli che vengono chiamati Trial Reels, ovvero dei video di prova con i quali l’utente può sperimentare senza andare a intaccare il proprio algoritmo o il proprio pubblico.

L’obiettivo è quello di poter permettere ai creatori di contenuti di sperimentare facendo qualcosa di diverso per capire se potrebbe piacere oppure no. I video, dunque, non compaiono ai follower ma alle persone che non seguono la data persona e i risultati di engagement vengono visualizzati nel giro di poche ore.

Per attivare l’opzione dovrete spostare la levetta su ON al momento della pubblicazione del video. Solo in seguito, una volta capito l’interesse dei non follower, si potrà decidere se pubblicare i Trial Reels sul proprio feed oppure no. Altrimenti si potrà impostare la pubblicazione automatica nel caso in cui un contenuto dovesse raggiungere un determinato risultato nei primi tre giorni.

LEGGI ANCHE: WhatsApp introduce gli avvisi per i messaggi e il contatore degli utenti in linea

Instagram sta introducendo varie nuove funzioni e, come riporta anche il sito Multiplayer, ha spiegato perché ha deciso di attivare i Trial Reels:

“Spesso sentiamo dai creator che temono di postare troppo o di provare nuovi contenuti al di fuori del loro genere. Questo per paura che non risuonino con il loro pubblico.

Ora, se vuoi sperimentare nuovi formati di storytelling o argomenti, puoi avere un’idea preliminare di come potrebbero funzionare“.

Al momento i Trial Reels sono stati resi disponibili solo per alcuni creator selezionati. Nelle prossime settimane, però, tutti dovrebbero averne accesso.