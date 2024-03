News

Martina Pedretti | 25 Marzo 2024



“Siete insetti”: cosa significa la scritta nelle stazioni

Nelle ultime ore le stazioni di tutta Italia, da Milano Cadorna a Roma Termini, sono state hackerate, e sui tabelloni è apparsa la scritta “Siete insetti“. Ma cosa vuol dire e cosa è successo?

La scritta gigante si trova sui cartelloni digitali delle principali stazioni italiane, ma anche nelle metro e negli e aeroporti. I viaggiatori si sono trovati davanti allo strano e inquietante messaggio, spaventandosi e pensando al peggio.

In alcune stazioni i cartelli mostrano ripetizione un filmato che inizialmente simula una tabella di arrivi e partenze dei treni. Un glitch però trasforma la schermata nella ormai iconica scritta “Siete insetti”.

Niente paura, perché non si tratta di un vero attacco hacker ma di una pubblicità ben riuscita! Si tratta infatti di un’operazione di marketing di Netflix che voleva veicolare un preciso messaggio, legato alla sua nuova serie Il problema dei 3 corpi.

Cosa vuol dire quindi “Siete insetti”? Si tratta di una frase centrale nella prima stagione de Il problema dei 3 corpi, in inglese 3 Body Problem. Si tratta di una delle più costose serie Netflix mai realizzate, ed è uscita in Italia il 21 marzo.

La serie sci-fi è tratta dalla saga di romanzi di Liu Cixin ed è stata ideata e scritta da Alexander Woo, con David Benioff e D. B. Weiss, noti per Il trono di spade.

Il problema dei 3 corpi racconta la storia di Ye Wenjie, un’astrofisica che ha visto suo padre brutalmente assassinato durante la Rivoluzione Culturale Cinese. Successivamente, si arruola nell’esercito a causa del suo background scientifico e raggiunge una base radar segreta in una regione remota. La sua fatale decisione alla base riecheggia attraverso lo spazio e il tempo per un gruppo di scienziati dei giorni nostri, costringendoli ad affrontare la più grande minaccia per l’umanità.

Quindi se volete scoprire cosa veramente significa “Siete insetti”, dovrete guardare la serie Netflix!