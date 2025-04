News

Nicolo Figini | 8 Aprile 2025

Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo su Buy for Me di Amazon, il nuovo strumento che utilizza l’AI. Cos’è e come funziona

Sapete che cos’è la nuova funzione di Amazon chiamata Buy for Me? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su come funziona lo strumento basato sull’intelligenza artificiale e molto altro ancora.

Cos’è Buy for Me di Amazon

Anche Amazon ha introdotto l’intelligenza artificiale all’interno del proprio sistema per dare vita alla nuova funzione Buy for Me. Ma che cos’è?

In sostanza, questo strumento consente agli acquirenti di comprare prodotti anche da siti esterni, nel caso in cui questi non siano presenti direttamente sulla piattaforma.

Oggi il servizio è in fase di test solo per un numero ristretto di partecipanti e anche per una quantità limitata di brand e prodotti. Lo scopo sarebbe quello di ampliare, poco a poco, la disponibilità in base al riscontro del pubblico.

Come funziona

Ma come funziona Buy for Me di Amazon grazie all’AI? Se si cerca un prodotto sulla piattaforma si troveranno i soliti suggerimenti e in più sarà presente anche una sezione chiamata “Shop brand sites directly“, ovvero “Compra direttamente sui siti del brand“.

A questo punto potrete accedere ai portali web dei marchi e se si seleziona “Buy for Me” si passa a una pagina descrittiva del prodotto, che fornice tutte le informazioni necessarie. Una volta premuto il pulsante, il processo d’acquisto viene gestito all’interno dell’applicazione di Amazon.

Grazie all’intelligenza artificiale, la piattaforma trasferisce i dati personali dell’utente al sito del marchio in modo sicuro e così si concluderà l’operazione. Bene ricordare che la gestione dei resi e della consegna sarà a carico del sito esterno. Infatti, grazie alla mail inviata il compratore potrà tenere traccia dell’ordine e contattare, se necessario, il servizio clienti.

Ecco che cos’è e come funziona Buy for Me di Amazon grazie all‘intelligenza artificiale. Come riporta anche il sito ufficiale, la privacy dei dati dall’app al sito esterno è assolutamente garantita e i prezzi mostrati saranno regolarmente aggiornati.