Nicolo Figini | 5 Marzo 2025

Volete provare l’esperienza di assaggiare cibi senza ingrassare avendoli fisicamente davanti ai vostri occhi? Ecco cos’è e come funziona la nuova tecnologia che prende il nome di e-Taste.

Cos’è e-Taste

La realtà virtuale sta facendo passi da gigante, tanto che alcuni ricercatori dell’Ohio State University hanno messo a punto una nuova tecnologia capace di fare assaporare a chi la usa qualsiasi cibo preferisca. Che cos’è e-Taste?

Si tratta di un modo per rivoluzionare l’esperienza in VR dei giocatori di console e non solo. Il sistema di cui vi stiamo parlando, come riporta anche il sito HDBlog, è incentrato su “sensori chimici e dispensatori wireless in grado di simulare sensazioni gustative“.

E-Taste riconosce le varie molecole e le associa ai cinque gusti fondamentali: dolce, acido, salato, amaro e umami. I segnali chimici vengono trasformati in dati elettrici tramite dei cavi e vengono inviati a un dispositivo che li ricrea per l’utente.

Come funziona

Siete curiosi di scoprire come funziona e-Taste? Viene spiegato come un attuatore si collega alla bocca e una piccola pompa elettromagnetica eroga sostanze chimiche che inducono il gusto. La pompa in questione rilascia piccole quantità di liquido gel che permettono di controllare intensità e durata dei sapori.

Buona parte del senso del gusto si basa sull’olfatto e i ricercatori hanno pensato anche a tale aspetto. “Il nostro sensore deve imparare a catturare, controllare e memorizzare tutte queste informazioni“, hanno spiegato. Sono stati condotti diversi test, in sede ma anche a distanza con alcuni colleghi residenti in California e tale tecnologia potrebbe essere una svolta per il futuro.

E-Taste, infatti potrebbe essere utilizzato per tutti coloro appassionati di videogiochi ma anche per altre ricerche sul funzionamento cerebrale, che ancora oggi è ricco di misteri.