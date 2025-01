News

Nicolo Figini | 20 Gennaio 2025

Andiamo a vedere cos’è e come funziona Edits, la nuova applicazione di editing di Instagram

A gennaio 2025 si è diffusa la notizia in base alla quale Instagram lancerà una nuova app di editing. Andiamo a scoprire cos’è e come funziona Edits.

Cos’è Edits

La prima domanda che vi potreste fare leggendo questa notizia è sicuramente cos’è Edits. La nuova app di Instagram è molto simile a CapCut, applicazione che gestisce Byte Dance.

Di conseguenza, si tratta di un modo per migliorare le foto ma anche di modificare i video a proprio piacimento. In seguito vedremo meglio, più nello specifico, quali funzioni include ma per il momento concentriamoci sulla possibile data di rilascio.

A fine gennaio 2025 Edits è disponibile per un preordine gratuito all’interno dell’App Store di Apple. Mosseri ha affermato che potrebbe diventare disponibile dal mese di febbraio, ma sul sito si legge 13 marzo. Per gli utenti Android non ci sono ancora informazioni chiare.

Staremo a vedere quale sarà la data di uscita confermata dell’applicazione di editing video.

Come funziona la nuova app di Instagram

Ma come funziona Edits, la nuova app di Instagram? All’interno dello Store digitale Apple possiamo vedere che al suo interno saranno incluse le seguenti possibilità:

Scheda ispirazione per trovare spunti creativi e nuove idee

per trovare spunti creativi e nuove idee Uno spazio per gestire le bozze e i progetti in corso

e i progetti in corso Una fotocamera avanzata per migliorare la qualità delle riprese

per migliorare la qualità delle riprese Tutti gli effetti per vivere l’esperienza di editing al meglio, passando dal green screen e i sottotitoli automatici alle animazioni basate sull’AI

per vivere l’esperienza di editing al meglio, passando dal green screen e i sottotitoli automatici alle animazioni basate sull’AI La possibilità di condividere le bozze con amici

con amici L’esportazione senza watermark

Uno strumento per monitorare l’engagement e le interazioni degli utenti

e le interazioni degli utenti L’integrazione con Instagram per esportare più facilmente i contenuti

Ecco cos’è e come funziona Edits, la nuova applicazione di Instagram! Aggiungiamo inoltre, come riporta l’App Store, che i video potranno avere una durata di 10 minuti e una risoluzione massima di 1080p.