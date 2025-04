News

Nicolo Figini | 15 Gennaio 2025

Siete curiosi di scoprire una nuova app molto simile a Instagram? Ecco cos’è e come funziona il social Pixelfed. Tutto ciò che c’è da sapere su come avviene il login e come scaricarla.

Cos’è il social Pixelfed

In queste ultime ore si sta diffondendo una nuova applicazione che a molti utenti sembra molto simile a Instagram per il modo in cui è strutturata. Vi sveliamo, quindi, che cos’è il social Pixelfed e tutte le sue particolarità.

Partiamo con il dire che ultimamente sta guadagnando sempre più iscritti dopo le mosse recenti di Mark Zuckemberg sui suoi social network. Ricordiamo, infatti, che l’eliminazione negli Stati Uniti del sistema di verifica delle informazioni introdotto nel 2016 e tutto ciò ha portato il malcontento tra la popolazione.

Ma cos’è l’app Pixelfed? Si tratta di un social, appunto, open source e decentralizzato (un po’ come BlueSky, la controparte di Twitter). Non ha al suo interno alcuna pubblicità e, come riporta anche il sito HDBlog, non utilizza gli algoritmi per gestire la sezione del feed.

Come funziona

Come funziona il social Pixelfed? In sostanza, bisogna fare il login scegliendo il server al quale volete accedere. Per avere maggiore affluenza sul proprio profilo, ovviamente, andrà optato per quello con più utenti. A questo punto basterà inserire i propri dati personali e cominciare a utilizzarlo.

La struttura è molto simile a quella di Instagram, come abbiamo accennato poc’anzi, e potrete condividere foto e video a vostro piacimento. Questi saranno interconnessi tra loro tramite il protocollo ActivityPub, comparendo nel Feed Locale o nel Feed Globale.

Nella Home, invece, ci saranno quelli di coloro che vengono seguiti dall’utente stesso.In ogni post di PixelFed si possono allegare al massimo 10 foto o video.

Come scaricare Pixelfed

Fino a poco tempo fa l’app era disponibile solo per web o app mobili di terze parti, mentre da qualche tempo si può trovare gratuitamente sugli App Store di iOS e Android.

Quindi, come scaricare Pixelfed? Tutto ciò che bisogna fare per attivare il download è aprire lo Store sul vostro smartphone e avviare il processo cliccando sul pulsante apposito.

L’applicazione è del tutto gratuita e non dovrete pagare alcun prezzo. Una volta entrati, prima di fare il login, bisognerà accettare anche la condivisione dei propri dati con il server scelto.

Vedremo se ne prossimo futuro questo social prenderà ancora più piede, andando a minare il dominio attuale di Instagram.