Nicolo Figini | 5 Novembre 2024

Sapete che cos’è e come funziona il Super Like su Instagram? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova funzione

Siete curiosi di sapere che cos’è e come funziona il Super Like di Instagram? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova funzione dell’app fotografica.

Cos’è il Super Like su Instagram

Il team di sviluppo di Meta sta sperimentando una nuova funzione che verrà introdotta prossimamente all’interno del social fotografico. Che cos’è il Super Like su Instagram?

Si tratta, come riporta anche il sito Il Giornale, di un sistema per incentivare e aumentare il livello di interazione tra gli utenti e i propri creator preferiti. Si parla di un modo in più per sostenere i propri idoli, mostrando l’apprezzamento in modo da spingere quel profilo all’interno dell’algoritmo.

In che cosa consiste questa funzione? Esistono e continueranno a esistere i normali ‘mi piace‘, ma il Super Like avrà un peso maggiore e si concentrerà prevalentemente nelle Stories. È uno strumento di valutazione che permette al social di capire quali contenuti hanno più successo e quali meno, e la stessa cosa vale anche per i creator stessi.

Ma adesso che abbiamo capito che cos’è, andiamo a vedere come funziona il Super Like nelle Stories Instagram.

Come funziona nelle Stories

Come funziona il Super Like nelle Stories Instagram? Prima di tutto dobbiamo dire che se il cuore normalmente è rosso, in questo caso diventa giallo. Per evitare che gli utenti ne abusino, rendendolo uno strumento meno speciale del previsto, si avrà a disposizione un solo Super Like al giorno.

Questi dovranno scegliere con cura, giorno dopo giorno, a chi assegnarlo. Il loro compito sarà quello di optare per il contenuto più interessante, divertente o piacevole tra tutti quelli proposti dai creator del loro cuore.

Ecco cosa significa il cuore giallo su Instagram. Sicuramente gli influencer faranno a gara per avere questa ‘ricompensa’ dai propri follower e si chiederanno “come si fa ad avere più like su Instagram?“. Dovranno trovare un modo ingegnoso per portare a casa il risultato, anche se non sarà molto semplice vista la grande concorrenza.

Al momento non si sa ancora per certo quando esce e quando sarà disponibile per tutti gli utenti. Ad oggi, infatti, si tratta solo di una novità in fase di sviluppo e solo con il tempo ne sapremo di più. La data di uscita verrà rivelata, quasi sicuramente, tra la fine del 2024 e il 2025. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Adesso anche voi siete pronti per utilizzare la nuova funzione, ora che avete capito come funziona e che cos’è il Super Like nelle Stories di Instagram.