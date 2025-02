Cos’è e come funziona Walkstar, l’app che attiva la musica solo mentre cammini

News

Nicolo Figini | 6 Febbraio 2025

Apple iOS

Volete fare una passeggiata con la musica nelle orecchie ma non avete voglia di spegnere tutto se qualcuno vi dovesse fermare? Ecco cos’è e come funziona l’app Walkstar.

Cos’è Walkstar

Prima di tutto partiamo con lo spiegare che cos’è Walkstar. Si tratta di un’applicazione per iOS, quindi scaricabile da tutti coloro che hanno un dispositivo Apple, che vi permette di ascoltare musica, podcast e audiolibri solo mentre siete in movimento.

In sostanza, non appena fate una sosta anche ciò che state ascoltando tramite le cuffiette di fermerà. Il suono riparte una volta che si riprende a camminare, correre o comunque muoversi in generale. Il creatore è Gred Gardner e, come riporta anche il sito HDBlog, ha spiegato:

“Ho pensato che fosse davvero intelligente e ho capito che la stessa cosa poteva probabilmente essere realizzata con un’app per iPhone, e che poteva rivelarsi uno strumento motivazionale davvero utile per incoraggiare le persone a camminare di più“.

Come funziona

Ma come funziona l’app Walkstar? Vi basterà avviare questa applicazione e cominciare a camminare. Solo in quel momento, infatti, potrete ascoltare la musica e se viene rivelata una sosta allora anche l’audio si fermerà.

Visivamente si presenta con uno stile vintage e l’interfaccia è quella di un Walkman e una musicassetta a nastro che occupa lo schermo per intero. Esistono i tacci per cambiare traccia e controllare la riproduzione. Tuttavia, il tasto Play sarete voi stessi ogni volta che vi muoverete.

Un piccolo ma notevole dettaglio è che quando la cassetta viene riprodotta si sente il sibilo del nastro che avviene quando inizia la musica. Chiaramente Walkstar è legata da vicino al fitness, di conseguenza sono presenti anche diversi tool come il conteggio dei passi o la distanza percorsa.

Ora che sappiamo cos’è e come funziona, però, dobbiamo precisare che ci sono alcune limitazioni perché è compatibile, ad oggi, solo con Apple Music, Apple Podcast, Apple Books e iTunes. Vedremo se Spotify in futuro verrà aggiunto alla lista.