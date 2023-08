News

Martina Pedretti | 14 Agosto 2023

Instagram, Cristiano Ronaldo raggiunge per primo i 600 milioni di follower

Cristiano Ronaldo ha fatto nuovamente la storia, questa volta nel mondo dei social media. Infatti è diventato la prima persona a ottenere 600 milioni di follower su Instagram.

La stella del calcio portoghese era già la persona più seguita sul social, ma ora ha superato un nuovo obiettivo, nella sua corsa verso il miliardo di follower. Cristiano Ronaldo è al primo posto con 600 milioni di fan, seguito dal rivale Lionel Messi (482 milioni), l’artista Selena Gomez (427 milioni), l’imprenditrice Kylie Jenner (398 milioni) e l’attore Dwayne Johnson (388 milioni).

Conosciuto per i suoi successi in campo con squadre di calcio di alto livello come il Manchester United, il Real Madrid e la Juventus, Cristiano Ronaldo ha sempre attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Come icona del calcio moderno, da anni detiene il primato come persona più seguita su Instagram. Sul social condivide momenti della sua vita, pensieri motivazionali e attività di beneficenza, ma anche i suoi traguardi sportivi.

Di recente Cristiano Ronaldo ha superato Kylie Jenner, diventando anche la star più pagata di Instagram. Infatti il calciatore guadagna 2,2 milioni di euro per ogni post pubblicitario sul social. Con un seguito del genere, e vista la notorietà, è facile capire perché le aziende si rivolgano a lui per promuovere i propri prodotti sulla piattaforma.