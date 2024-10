Crunchyroll, quanto costa ogni abbonamento nel 2024

News

Martina Pedretti | 2 Ottobre 2024

Anime

Crunchyroll: guida agli abbonamenti 2024

Crunchyroll è una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo, dedicata principalmente agli anime. Ma quanto costano gli abbonamenti nel 2024?

Lanciata nel 2006, è diventata una destinazione preferita per gli appassionati di anime, grazie al suo vasto catalogo di titoli che spazia dai classici a nuove uscite in simulcast con il Giappone. Con milioni di utenti in tutto il mondo, Crunchyroll offre sia contenuti gratuiti con pubblicità che diverse opzioni di abbonamento premium, che permettono agli utenti di godersi i contenuti senza interruzioni pubblicitarie e con varie funzionalità aggiuntive.

Tipi di abbonamenti disponibili nel 2024

Crunchyroll offre diversi piani di abbonamento che variano in prezzo e vantaggi. Ecco i dettagli di ciascun piano attivo per l’anno 2024:

Periodo gratuito

Prima di tutto Crunchyroll offre un periodo di prova gratuito di sette giorni del Premium Mega Fan. Al termine l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 6,49 €/mese, ed è cancellabile in ogni momento.

Profilo Gratuito

Prezzo : Gratis

: Gratis Descrizione : Questo piano permette di guardare alcuni degli anime del catalogo di Crunchyroll senza dover pagare, ma include annunci pubblicitari. Tuttavia, alcune serie potrebbero essere disponibili solo in ritardo rispetto agli utenti Premium, e molti contenuti più recenti o popolari potrebbero non essere disponibili.

: Questo piano permette di guardare alcuni degli anime del catalogo di Crunchyroll senza dover pagare, ma include annunci pubblicitari. Tuttavia, alcune serie potrebbero essere disponibili solo in ritardo rispetto agli utenti Premium, e molti contenuti più recenti o popolari potrebbero non essere disponibili. Vantaggi : Accesso a una selezione limitata di anime. Interruzioni pubblicitarie durante la visione. Non include simulcast (gli episodi nuovi delle serie in corso non sono disponibili subito dopo la loro uscita in Giappone).

:

Piano abbonamento Fan

Prezzo : Circa 4,99 €/mese

: Circa 4,99 €/mese Descrizione : Questo è il piano base per gli utenti che desiderano accedere ai contenuti senza pubblicità. Consente di guardare l’intero catalogo di Crunchyroll senza interruzioni pubblicitarie e con accesso immediato alle nuove uscite in simulcast.

: Questo è il piano base per gli utenti che desiderano accedere ai contenuti senza pubblicità. Consente di guardare l’intero catalogo di Crunchyroll senza interruzioni pubblicitarie e con accesso immediato alle nuove uscite in simulcast. Vantaggi : Nessuna pubblicità. Accesso illimitato all’intero catalogo di anime. Simulcast disponibile (episodi di anime pochi minuti dopo la trasmissione in Giappone). Streaming su 1 dispositivo alla volta. Sconti nello Store di Crunchyroll: 5% di sconto su prodotti selezionati. Offerte esclusive per gli abbonati e accesso anticipato alle offerte. Spedizioni gratuite in EU per ordini > 75 €.

:

Piano abbonamento Mega Fan