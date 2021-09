Le cuffie Usb con microfono di Manhattan

Per chi ha bisogno di un set di cuffie con microfono, Manhattan offre diversi modelli che si collegano al computer con una o due spine miniJack oppure con un’unica Usb 2.0 di tipo A. Di quest’ultimo gruppo fanno parte i prodotti ICC SH-867U, ICC SH-874U, ICC-SH-850UBX e ICC SH-843UBX, pensati per i professionisti che li devono usare per molte ore al giorno. Le cuffie sono adatte anche agli utenti occasionali che cercano un dispositivo solido, comodo da indossare e dalle buone prestazioni audio.

La connessione Usb non richiede la presenza di una porta audio miniJack, inoltre l’elettronica integrata nella cuffia, incaricata della conversione dei segnali da analogico a digitale e viceversa, garantisce una buona resa acustica sia per gli speaker sia per il microfono, indipendente dalle prestazioni della scheda audio del computer. Le cuffie sono plug and play, non richiedono l’installazione di driver e sono compatibili con tutti i sistemi operativi. Inoltre gli altoparlanti sono dotati di morbidi cuscinetti per il massimo comfort, ideali per lunghe sessioni d’uso, e sono posizionati alle estremità di un archetto regolabile.

Dei quattro modelli citati, due hanno un solo speaker, così è possibile sentire chiaramente i suoni ambientali anche quando si ascolta l’audio proveniente dal computer. In tutti i casi il microfono è situato all’estremità di una bacchetta regolabile e retrattile, in modo da essere posizionato vicino alla bocca oppure allontanato dal viso quando non serve. Il microfono così fissato alla cuffia consente di avere sempre entrambe le mani libere.

ICC SH-867U

Il modello ICC SH-867U è dotato di un solo altoparlante, con cuscinetto in schiuma e collegato a un archetto metallico regolabile sottile e leggero. Il microfono unidirezionale è posto vicino alla bocca tramite un sottile braccio flessibile e retrattile, ed è protetto da una capsula in schiuma. Lungo il filo da 1,5 metri è posta l’elettronica, raccolta in un piccolo blocco che integra una rotella per il controllo del volume.

Più in dettaglio, lo speaker ha una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, una sensibilità di 103 ± 3 dB (a 1 mW / 1 kHz). Il driver ha un diametro di 30 millimetri. Il microfono ha un range di 30 Hz – 16 kHz e una sensibilità di 58 ± 3 dB. La cuffia è in colorazione nera ed è grande 100 x 80 x 15 mm, con un peso di 69 grammi, il costo è di 16,80 euro Iva inclusa.

ICC SH-867U

ICC SH-874U

Le caratteristiche tecniche del modello ICC SH-874U sono quasi identiche a quelle del modello precedente: si tratta sempre di un modello con un solo speaker e con microfono fissato all’estremità di un’asta orientabile. Le differenze consistono in una struttura più robusta, studiata per offrire un comfort maggiore, e in un driver più grande (40 millimetri di diametro), con un’uscita massima di 30 mW contro i 20 mW della cuffia 867U.

L’asta del microfono è rigida e non c’è una cuffia di protezione in schiuma. Il cuscinetto dell’altoparlante è imbottito, inoltre il terminale all’altra estremità dell’arco è ricoperto da uno strato morbido, per aumentare la comodità d’uso. L’archetto è più ampio e robusto, completamente rivestito da plastica nera. La piccola unità di controllo è dotata di pulsanti per la regolazione del volume e per la disattivazione sia dell’audio sia del microfono. La cuffia è grande 100 x 80 x 30 millimetri, il cavo è lungo 1,5 metri e il peso complessivo è di 116 grammi. Il prezzo del prodotto è di 18,00 euro Iva inclusa.

ICC SH-874U

ICC SH-850UBX

La cuffia ICC SH-850UBX dispone di due altoparlanti e quindi permette di ascoltare audio stereofonico. Gli auricolari esterni impiegano driver da 30 millimetri, con uscita di 20 mW massimi. I padiglioni sono dotati di cuscinetti in schiuma, adatti a un uso prolungato. La fascia che passa sopra la testa è regolabile ed è costituita da un archetto metallico completamente ricoperto da plastica nera. Il microfono unidirezionale è fissato all’interno di un guscio protettivo rigido, posto all’estremità di un’asta curva che può essere ruotata di oltre 90°, per stare di fianco alla bocca oppure sopra l’orecchio quando non è in uso.

Il prodotto è completamente nero ed è fornito con un cavo lungo 1,5 metri. Le dimensioni degli auricolari sono di 60 x 47 x 27 millimetri, mentre quelle complessive sono 170 x 135 x 27 mm. Il peso è di 71 grammi, il prezzo 17,19 euro Iva inclusa.

ICC SH-850UBX

ICC SH-843UBX

Il modello ICC SH-843UBX rappresenta il top di gamma delle cuffie Usb di Manhattan. Il prodotto è robusto e molto curato dal punto di vista ergonomico, studiato per offrire il massimo comfort anche dopo molte ore d’uso. Tutte le superfici a contatto con la testa dell’utente sono imbottite: gli ampi padiglioni dei due auricolari e la robusta fascia superiore, regolabile e per di più dotata di blocchi scorrevoli. I driver hanno un diametro di 40 millimetri e sopportano una potenza massima di 30 mW. Il microfono unidirezionale è protetto da una copertura in schiuma ed è attaccato a un braccio flessibile e retrattile. Fissata al cavo lungo 1,5 metri si trova l’unità di regolazione, con i pulsanti per impostare il volume e per disattivare l’audio e il microfono.

La cuffia è interamente nera e ha dimensioni complessive di 190 x 170 x 87 millimetri, con un peso totale di 203 grammi. I singoli auricolari sono grandi 108 x 87 x 40 mm. Il costo è pari a 19,19 euro Iva inclusa.

ICC SH-843UBX

