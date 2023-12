Cyber Monday 2023: cos’è, come funziona e quando è

News

Martina Pedretti | 27 Novembre 2023

Come funziona e cos’è il Cyber Monday 2023? Quando inizia e quando si svolgerà? Quanto dura e le offerte su Amazon e in negozio

Al via il Cyber Monday 2023

Il Cyber Monday, una delle giornate di shopping più attese dell’anno, si tiene oggi il 27 novembre 2023, trasformando il lunedì post-Ringraziamento in un frenetico susseguirsi di offerte e sconti online. Ma cosa rende il Cyber Monday così speciale?

Di cosa si tratta? Il Cyber Monday è una tradizione che ha preso piede negli Stati Uniti e si è diffusa in tutto il mondo come un’occasione per ottenere sconti vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti, soprattutto online. La data è strategicamente fissata il lunedì successivo al Giorno del Ringraziamento e al Black Friday, allungando il weekend in cui i negozi offrono sconti pazzeschi per inaugurare la stagione degli acquisti natalizi.

La peculiarità del Cyber Monday risiede nella sua natura esclusivamente online. A differenza del Black Friday, in cui le persone si accalcano nei negozi fisici, il Cyber Monday si svolge interamente sul web. I rivenditori online lanciano offerte irresistibili su una vasta gamma di prodotti, dai dispositivi elettronici all’abbigliamento, dai giocattoli agli elettrodomestici.

Le offerte del Cyber Monday 2023 sono limitate nel tempo, spingendo i consumatori a essere veloci nel cogliere le opportunità. Molte aziende pubblicizzano anticipatamente le loro promozioni, per invogliare i clienti a comprare. I consumatori possono risparmiare notevolmente sugli acquisti di Natale o approfittare delle offerte per sé stessi.

Quindi il Cyber Monday è un evento imperdibile per chi cerca affari online. Il 27 novembre 2023 promette di essere un vortice di offerte e sconti, offrendo agli acquirenti l’opportunità di risparmiare e di iniziare la stagione natalizia con entusiasmo.

Pronti a scatenarvi con le offerte di questo giorno?