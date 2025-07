Dal 10 luglio le foto di Instagram possono finire su Google: come evitarlo

News

Martina Pedretti | 7 Luglio 2025

Instagram

Dal 10 luglio le tue foto Instagram potrebbero finire su Google: cosa cambia e come evitarlo

Una nuova modifica alle impostazioni di Instagram sta per entrare in vigore, e potrebbe cambiare il modo in cui i tuoi contenuti vengono visualizzati online. A partire dal 10 luglio 2025, chi possiede un account professionale su Instagram (ovvero Business o Creator) vedrà le proprie foto e video pubblici potenzialmente indicizzati dai motori di ricerca come Google, Bing e altri. In pratica, i tuoi post potrebbero comparire tra i risultati delle ricerche, accessibili anche a chi non ha un profilo Instagram.

Una svolta che mira ad aumentare la visibilità dei contenuti professionali, ma che solleva anche qualche preoccupazione in termini di privacy e controllo della propria immagine online.

Chi riguarda questa novità

Non tutti gli utenti Instagram saranno coinvolti. La modifica riguarda esclusivamente chi ha convertito il proprio profilo in account professionale, vale a dire:

Account Business : pensati per aziende, brand e negozi online.

: pensati per aziende, brand e negozi online. Account Creator: usati da influencer, artisti, creator digitali e personaggi pubblici.

Questi profili hanno accesso a strumenti di analisi e promozione più avanzati, ma da luglio dovranno anche fare i conti con una maggiore esposizione pubblica.

Per sapere se il tuo profilo è considerato “professionale”, basta andare su Impostazioni (in alto a destra), scorrere fino in fondo e controllare la sezione Tipo di account e strumenti.

I contenuti interessati sono foto, video e reel pubblicati pubblicamente. I motori di ricerca potranno intercettarli, indicizzarli e mostrarli nei risultati organici in base a parole chiave contenute nelle didascalie, nei commenti e perfino nel nome utente.

In realtà, è già capitato che contenuti Instagram finissero su Google in modo indiretto, ad esempio attraverso link incorporati su siti esterni o screenshot, ma ora la possibilità diventa esplicita e sistematica, salvo opposizione.

Come impedire che i tuoi contenuti finiscano su Google

Per chi preferisce mantenere un maggior controllo sulla visibilità dei propri contenuti, Instagram consente di disattivare questa opzione. Ci sono due modi per farlo:

Direttamente dalla notifica ricevuta: tocca “Non consentire” quando ti appare l’avviso. Manuale: vai su Impostazioni

Privacy dell’account

disattiva l’opzione Consenti di mostrare foto e video pubblici nei risultati dei motori di ricerca.

È importante sottolineare che questa scelta influirà solo sui contenuti futuri e non impedirà la presenza su Google di eventuali post già diffusi pubblicamente tramite terze fonti.

La buona notizia è che Instagram offre la possibilità di scegliere: più visibilità o più privacy? Sta a te decidere.