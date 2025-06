Dal 3 giugno Netflix smette di funzionare su alcuni dispositivi

News

Martina Pedretti | 3 Giugno 2025

Netflix non funzionerà più su alcuni Amazon Fire TV Stick dal 3 giugno 2025: ecco cosa cambia

Se sei abituato a guardare Netflix tramite un dispositivo Amazon Fire TV Stick, potresti dover rivedere le tue abitudini di visione. A partire dal 3 giugno 2025, la popolare piattaforma di streaming smetterà ufficialmente di funzionare su alcuni modelli più datati del dispositivo Amazon.

Netflix ha comunicato direttamente ai propri utenti che, a partire dal 2 giugno 2025, alcuni dispositivi Amazon Fire TV e Fire TV Stick non saranno più compatibili con la sua app. La modifica riguarda in particolare:

Amazon Fire TV (2014)

Fire TV Stick (2014)

Fire TV Stick (2016) con telecomando vocale Alexa

Chi utilizza uno di questi modelli non potrà più accedere all’app Netflix dal 3 giugno, a causa della fine del supporto tecnico da parte del servizio di streaming.

Anche se Netflix non ha ancora fornito una motivazione ufficiale per questa decisione, fonti come Tom’s Guide riportano che il cambiamento potrebbe essere legato all’evoluzione delle tecnologie di streaming. In particolare, si parla dell’adozione del codec AV1, che permette una migliore qualità video con minore utilizzo di banda. Tuttavia, i vecchi dispositivi Fire TV non sarebbero in grado di supportare questo standard, rendendoli obsoleti per gli standard attuali.

Se hai ricevuto una comunicazione da parte di Netflix che segnala l’utilizzo di un dispositivo non più compatibile, l’unica soluzione sarà aggiornare il dispositivo. È consigliabile optare per un modello più recente di Fire TV Stick o un altro dispositivo di streaming compatibile con i nuovi standard di Netflix.

Se possiedi un vecchio modello di Fire TV Stick, è il momento di verificare la compatibilità con Netflix. A partire dal 3 giugno 2025, potresti non essere più in grado di accedere alla piattaforma. Considera l’aggiornamento a un dispositivo più recente per non perderti i tanti contenuti in arrivo questo mese.